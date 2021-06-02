В четверг, 3 июня, в венгерском Секешфегерваре на стадионе «Шошто» состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Нидерландов и Германии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Нидерланды U-21
«Оранжевая молодежь» на групповом раунде играла в квартете А вместе со сборными Германии, Румынии и Венгрии. Венгры, которые являются хозяевами молодежного Евро-2021, ожидаемо проиграли все три матча, а потому борьба за две путевки в плей-офф велась между нидерландцами, немцами и румынами.
В поединках с вышеупомянутыми соперниками команда Эрвина ван де Лоя сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1, а Германия и Румыния, в свою очередь, между собой тоже поделили очки (0:0). Благодаря разгромной победе над Венгрией (6:1) Нидерланды финишировали на первом месте, опередив немцев и румынов лишь благодаря лучшей разнице мячей.
В четвертьфинале нидерландцы одолели сильных французов со счетом 2:1, и теперь волей жребия еще раз сразятся с немцами.
Германия U-21
Команда Штефана Кунца на групповом раунде в поединках с вышеупомянутыми Нидерландами и Румынией сыграла вничью, и лишь благодаря крупной победе над Венгрией (3:0) финишировала на втором месте с 5 очками, опередив румынов, которые оказались третьими, лишь за счет лучшей разнице мячей.
За выход в полуфинал немцы сражались с грозной сборной Дании, которая на групповом раунде не только одержала три победы, но и не пропустила ни одного мяча. Поэтому датчан считали фаворитами, но поединок получился равным и, пожалуй, в данный момент самым зрелищным на Евро-2021.
Германия сначала перевела игру в дополнительное время, сравняв счет в концовке встречи, а там уже вышла вперед, однако преимущество удержать не сумела. Полуфиналист был определен в серии послематчевых пенальти, где точнее были немцы (2:2, 6:5 пен.).
Ориентировочные составы
Нидерланды U-21: Бижлоу – Ренш, Ботман, Схаарс, Баккер, Матусива, Стенгс, Де Вит, Дилросан, Клюйверт, Боаду.
Германия U-21: Грилл – Баку, Шлоттербек, Пипер, Вагноман, Майер, Озджан, Янельт, Бериша, Нмача, Серра.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Германия в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.57 по линии Parimatch.
3 июня, четверг
|Нидерланды U-21 – Германия U-21
|Секешфегервар. Стадион «Шошто». 22:00
|ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Денис Шаховец, Sport.ua
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