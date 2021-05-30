Испания U-21 – Хорватия U-21. Прогноз и анонс на матч 1/4 чемпионата Европы

Как «шашечным» удалось выйти в плей-офф?

  • 30.05.2021 09:06
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Испания U-21 – Хорватия U-21. Прогноз и анонс на матч 1/4 чемпионата Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 31 мая, в Мариборе на стадионе «Людски врт» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Испании и Хорватии.

Испания U-21

Команда Луиса де ла Фуэнте является одним из главных фаворитов молодежного Евро-2021. На групповом раунде она играла в довольно сложной группе B вместе с командами Италии, Чехии и Словении, и вышла в плей-офф  первого места, набрав 7 очков.

Испанцы не только не проиграли ни одного матча, но и не пропустили ни одного гола. Не удалось обыграть «Красной фурии» только сборную Италии, матч с которой завершился безголевой ничьей (0:0). Над Словенией (3:0) и Чехией (2:0) испанцы одержали уверенные победы.

Хорватия U-21

«Шашечные» − самые везучие представители плей-офф. На групповом раунде они набрали всего 3 очка, но, как ни странно, этого хватило, чтобы занять второе место в квартете D. Единственную победу команда Игора Бишчана одержала над Швейцарией (3:2), а Португалии (0:1) и Англии (1:2) проиграла. Именно благодаря лучшей разнице голов Хорватии удалось опередить швейцарцев и англичан.

В связи с этим Хорватию считают аутсайдером, но поскольку на молодежном Евро возможно всё, на её победу в основное время дают коэффициент 4.70. Для тех, кто любит риск, возможно, неплохой вариант, но все же вряд ли фортуна улыбнется еще раз этой команде.

Ориентировочные составы

Испания U-21: А. Фернандес – Мингуэса, Гульямон, Куэнка, Бельтран, Зубименди, Миранда, Чукурелла, Б. Диас, Абель Руис

Хорватия U-21: Невистич – Сутало, Гвардиоль, Вушкович, Брадарич, Моро, Франьич, Мажер, Иванушич, Сушич, Визингер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Испания в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.

31 мая, понедельник

Испания U-21 – Хорватия U-21
Марибор. Стадион «Людски врт». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
Прогноз Sport.ua — 2:0
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности