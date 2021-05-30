В понедельник, 31 мая, в Мариборе на стадионе «Людски врт» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Испании и Хорватии.
Испания U-21
Команда Луиса де ла Фуэнте является одним из главных фаворитов молодежного Евро-2021. На групповом раунде она играла в довольно сложной группе B вместе с командами Италии, Чехии и Словении, и вышла в плей-офф первого места, набрав 7 очков.
Испанцы не только не проиграли ни одного матча, но и не пропустили ни одного гола. Не удалось обыграть «Красной фурии» только сборную Италии, матч с которой завершился безголевой ничьей (0:0). Над Словенией (3:0) и Чехией (2:0) испанцы одержали уверенные победы.
Хорватия U-21
«Шашечные» − самые везучие представители плей-офф. На групповом раунде они набрали всего 3 очка, но, как ни странно, этого хватило, чтобы занять второе место в квартете D. Единственную победу команда Игора Бишчана одержала над Швейцарией (3:2), а Португалии (0:1) и Англии (1:2) проиграла. Именно благодаря лучшей разнице голов Хорватии удалось опередить швейцарцев и англичан.
В связи с этим Хорватию считают аутсайдером, но поскольку на молодежном Евро возможно всё, на её победу в основное время дают коэффициент 4.70. Для тех, кто любит риск, возможно, неплохой вариант, но все же вряд ли фортуна улыбнется еще раз этой команде.
Ориентировочные составы
Испания U-21: А. Фернандес – Мингуэса, Гульямон, Куэнка, Бельтран, Зубименди, Миранда, Чукурелла, Б. Диас, Абель Руис
Хорватия U-21: Невистич – Сутало, Гвардиоль, Вушкович, Брадарич, Моро, Франьич, Мажер, Иванушич, Сушич, Визингер.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Испания в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.
31 мая, понедельник
|Испания U-21 – Хорватия U-21
|Марибор. Стадион «Людски врт». 19:00
|ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Денис Шаховец, Sport.ua
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