Испания U21
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Португалия U21
03.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Испания U-21 – Португалия U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Пиренейское дерби определит первого финалиста молодежного Евро-2021

  • 02.06.2021 09:23
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Испания U-21 – Португалия U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 июня, в словенском Мариборе на стадионе «Людски врт» состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Испании и Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Испания U-21

Команда Луиса де ла Фуэнте является одной из главных фаворитов молодежного Евро-2021. На групповом раунде она играла в довольно сложной группе B вместе с командами Италии, Чехии и Словении, и вышла в плей-офф с первого места, набрав 7 очков.

Испанцы не только не проиграли ни одного матча, но и не пропустили ни одного гола. Не удалось обыграть «Красной фурии» только сборную Италии, матч с которой завершился безголевой ничьей (0:0). Над Словенией (3:0) и Чехией (2:0) испанцы одержали уверенные победы.

В четвертьфинале Испания разыграла путевку в полуфинал с командой Хорватии, над которой лишь в дополнительное время одержала победу со счетом 2:1.

Португалия U-21

Команда Руя Жорже на групповом раунде выступила просто идеально. В квартете D португальцы заняли первое место, набрав максимальные 9 очков. Более того, сборная Португалии не пропустила ни одного мяча. Всухую были обыграны Хорватия (1:0), Англия (2:0) и Швейцария (3:0).

В связи с этим подопечных Руя Жорже называли одними из главных претендентов на победу в турнире. Однако выход в полуфинал им дался очень непросто. В матче с Италией игра затянулась до овертаймов, где португальцам все-таки удалось дожать соперника (5:3). Поэтому теперь их шансы на триумф, по мнению букмекеров и экспертов, значительно пошатнулись.

Ориентировочные составы

Испания U-21: А. Фернандес – Мингуэса, Гульямон, Куэнка, Бельтран, Зубименди, Миранда, Чукурелла, Б. Диас, Абель Руис.

Португалия U-21: Кошта – Далот, Лейте, Кейруш, Флорентину, Фернандеш, Браганса, Витинья, Жота, Леао, Мота.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Испания в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

3 июня, четверг

Испания U-21 – Португалия U-21
Марибор. Стадион «Людски врт». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Денис Шаховец, Sport.ua

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