Испания U21
0 : 1
Португалия U21
03.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2021 U-21

Единственный мяч в свои ворота забил Хорхе Куэнка

  • 03.06.2021 22:23
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Португалия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2021 U-21
© Getty Images/Global Images Ukraine

В словенском Мариборе прошел матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы U-21.

Португалия победила Испанию (1:0), мяч в свои ворота забил Хорхе Куэнка.

Во втором полуфинале сыграют сборные Нидерландов и Германии.

Евро-2021 U-21. 1/2 финала

3 июня. Марибор. Стадион «Людски врт».

Испания U-21  Португалия U-21  0:1

Гол: Куэнка, 80, автогол.

Испания U-21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Мингеса, О.Хиль, Ману Гарсия (Сансет, 76), Диас (Пино, 66), Б.Хиль (Миранда, 46), Вильяр (Руис, 82), Субименди, Пуадо.

Португалия U-21: Кошта, Далот, Конте, Диогу Лейте, Кейруш, Фернандеш (Флорентину, 51), Виейра (Педру Перейра, 90), Браганса (Бару, 65), Витинья, Леау (Тиагу Томаш, 64), Мота (Жоау Филипе, 66).

Предупреждения: Леау, 31. Диас, 57.

Судья: Нюберг (Швеция).

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Источник — Sport.ua

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