Португалия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2021 U-21

В словенском Мариборе прошел матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы U-21.
Португалия победила Испанию (1:0), мяч в свои ворота забил Хорхе Куэнка.
Во втором полуфинале сыграют сборные Нидерландов и Германии.
Евро-2021 U-21. 1/2 финала
3 июня. Марибор. Стадион «Людски врт».
Испания U-21 – Португалия U-21 – 0:1
Гол: Куэнка, 80, автогол.
Испания U-21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Мингеса, О.Хиль, Ману Гарсия (Сансет, 76), Диас (Пино, 66), Б.Хиль (Миранда, 46), Вильяр (Руис, 82), Субименди, Пуадо.
Португалия U-21: Кошта, Далот, Конте, Диогу Лейте, Кейруш, Фернандеш (Флорентину, 51), Виейра (Педру Перейра, 90), Браганса (Бару, 65), Витинья, Леау (Тиагу Томаш, 64), Мота (Жоау Филипе, 66).
Предупреждения: Леау, 31. Диас, 57.
Судья: Нюберг (Швеция).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.