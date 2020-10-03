Сыграв в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги с зеркальным счетом 4:1, но с разным исходом для участников предстоящей встречи, донецкий «Олимпик» и «Александрия» в своих следующих играх не стали отходить от подобной тенденции, и всякий раз завершали свои поединки с противоположным, относительно друг друга, результатом. И вот, в пятом туре национального первенства, их пути должны пересечься на поле столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в битве за как можно лучшую позицию в верхней группе турнирной таблице.



Несмотря на отсутствие необходимости принимать участие в еврокубках, подопечные Владимира Шарана не смогли уверенно начать новый сезон, став первым донором трех набранных пунктов для одной из новоприбывших в «элиту» команд – закарпатского «Миная» (0:1) – уже во втором туре. После этого, «полиграфы» в домашних условиях ничего не смогли сделать с феноменальной на старте полтавской «Ворсклой» (0:2), приблизившись в итоге к подвалу турнирной таблицы. И лишь удачная игра с днепровским «Днепром-1» (4:1) и последующая победа над «Ингульцом» в 1/16 финала Кубка Украины с таким же счетом сумели прервать зарождающуюся серию из негативных результатов.



Коллектив Игоря Климовского имеет полное право списать два поражения на старте сезона на трудный календарь: донецкому «Олимпику» пришлось в первые четыре тура встретиться с действующими чемпионом (0:2) и вице-чемпионом (1:4) страны. Остальные две игры «олимпийцы» свели к достаточно уверенным победам, и даже внесли свой вклад в первую тренерскую отставку сезона гостевой победой над «Днепром-1» (3:1). «Олимпик» в середине недели обошла стороной необходимость принимать участие в национальном Кубке из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стане «ВПК-Агро» – их соперника по стадии 1/16 финала. Это позволяет дончанам в лучших физических кондициях подойти к предстоящей игре, ведь Владимир Шаран привлек большое число игроков основы для победы над «Ингульцом».



В предстоящей игре дисциплинарные санкции не помешают обоим тренерским штабам использовать свои оптимальные составы. Кроме того, новостей о новых повреждениях футболистов с каждой из сторон не поступало. Игорь Климовский со старта сезона проводит поединки фактически в одной комбинации своих подопечных, а Владимиру Шарану успешные результаты в последних матчах, похоже, помогли определиться с позицией голкипера и центрального форварда. Однако без ротации будет сложно обойтись.



Главным арбитром предстоящего поединка станет запорожец Максим Козыряцкий, который в свои 39 лет уже успел провести 22 поединка в «элитном» украинском первенстве. С «Александрией» его судьба пересекалась в пяти матчах, среди которых «полиграфы» сумели победить в трех и по разу сыграли вничью. При этом, Козыряцкий уже успел отсудить игру «Олимпика» в новом сезоне – против «Динамо – и она стала для него единственной с участием «олимпийцев» в карьере. Рефери судит в достаточно сдержанной манере – 5,59 предупреждений и 0,32 удалений в среднем за игру. Пенальти от Козыряцкого получить непросто – удалось это лишь «Колосу» в памятной игре против «Динамо» в конце прошлого сезона (2:0).



Ориентировочные составы:



«Олимпик»: Кичак – Снурницын, Цымбалюк, Зотько – Лебеденко, Политыло, Бабенко, Пасич – Тейшейра, Шахаб, Бенито.



«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Пашаев – Ковалец, Гречишкин, Банада – Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

4 октября, воскресенье