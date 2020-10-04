5-й тур
Олимпик Д
3:2
Александрия
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Александрия — 3:2. Видео голов и обзор матча

Донецкая команда одержала победу в поединке 5-го тура УПЛ

  • 04.10.2020 16:40
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Олимпик — Александрия — 3:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Олимпик Донецк

В поединке 5-го тура УПЛ донецкий «Олимпик» дома обыграл «Александрию» со счетом 3:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Олимпик» — «Александрия» — 3:2
Голы: Шахаб, 8, Бабогло, 25, автогол, Зотько, 45, с пенальти — Ситало, 62, Гречишкин, 90+3, с пенальти

Обзор матча

1:0, Шахаб Захеди, 8

2:0, Владислав Бабогло, 25, автогол

3:0, Иван Зотько, 45, с пенальти

3:1, Артем Ситало, 62

3:2, Дмитрий Гречишкин, 90+3, с пенальти

Лучшие моменты матча Олимпик Д - Александрия
90' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Гречишкин (Александрия).
62' ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
45' ГОЛ ! Мяч забил Иван Зотько (Олимпик Д).
25' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Владислав Бабогло (Александрия).
8' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
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Источник — Футбол 1/2/3

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