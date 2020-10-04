В поединке 5-го тура УПЛ донецкий «Олимпик» дома обыграл «Александрию» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Олимпик» — «Александрия» — 3:2
Голы: Шахаб, 8, Бабогло, 25, автогол, Зотько, 45, с пенальти — Ситало, 62, Гречишкин, 90+3, с пенальти
Обзор матча
1:0, Шахаб Захеди, 8
2:0, Владислав Бабогло, 25, автогол
3:0, Иван Зотько, 45, с пенальти
3:1, Артем Ситало, 62
3:2, Дмитрий Гречишкин, 90+3, с пенальти
Лучшие моменты матча Олимпик Д - Александрия
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Гречишкин (Александрия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Зотько (Олимпик Д).
|25'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Владислав Бабогло (Александрия).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.