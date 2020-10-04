Справились за тайм. Олимпик обыграл Александрию в Киеве

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Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Олимпик» – «Александрия» - 3:2
Шахаб, 8, Бабогло, 25 (авт.), Зотько, 45 (пен.) – Ситало, 62, Гречишкин, 90+3 (пен.)
Политыло, 45+2, Тейшейра, 60, Снурницын, 73 – Бабогло, 44, Гречишкин, 90+4
Банада, 45+1 (неспортивное поведение)
«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько (Гришко, 67), Пасич (Ксенз, 55) – Бабенко – Тейшейра (Каргбо, 67), Политыло, Завийский (Романовский, 86), Бенито – Шахаб (Чогадзе, 55).
«Александрия»: Панькив – Стецьков, Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Третьяков (Янчак, 86), Довгий, Банада, Лучкевич (Задерака, 34) – Устименко (Мышенко, 46), Ситало (Безбородько, 81).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 12 (6) – 9 (5)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 1.
ОЛИМПИК-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Илья Береза, Sport.ua
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