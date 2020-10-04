5-й тур
Олимпик Д
3:2
Александрия
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Справились за тайм. Олимпик обыграл Александрию в Киеве

Подопечные Климовского вернулись к победам после неудачного донецкого дерби

  • 04.10.2020 15:58
  • 885 просмотров
  • 5 комментариев
Справились за тайм. Олимпик обыграл Александрию в Киеве
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Олимпик» – «Александрия» - 3:2

 Шахаб, 8, Бабогло, 25 (авт.), Зотько, 45 (пен.) – Ситало, 62, Гречишкин, 90+3 (пен.)

 Политыло, 45+2, Тейшейра, 60, Снурницын, 73 – Бабогло, 44, Гречишкин, 90+4

 Банада, 45+1 (неспортивное поведение)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько (Гришко, 67), Пасич (Ксенз, 55) – Бабенко – Тейшейра (Каргбо, 67), Политыло, Завийский (Романовский, 86), Бенито – Шахаб (Чогадзе, 55).

«Александрия»: Панькив – Стецьков, Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Третьяков (Янчак, 86), Довгий, Банада, Лучкевич (Задерака, 34) – Устименко (Мышенко, 46), Ситало (Безбородько, 81).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 12 (6) – 9 (5)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 1.

ОЛИМПИК-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 16:05
    -3
    Frank Piter, 04.10.2020 16:01
    С Копанкой, за 3-4.
    В твоём страшном сне!! такое может быть ,вам не привыкать за серебро бронзу бороться
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 16:02
    +7
    Олимпик обошел Шахтер. Теперь Шахтеру нужно прыгнуть выше головы в игре с Десной. чтобы не свалиться на привычное 7-е место.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 16:01
    +7
    Maks7777, 04.10.2020 16:00
    Молодцы!Немного добавить и за серебро с дк зарёй можно смело бороться!!!
    С Копанкой, за 3-4.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 16:01
    +6
    Опять Omen напистел
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 16:00
    -7
    Молодцы!Немного добавить и за серебро с дк зарёй можно смело бороться!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 16:02
    +7
    Олимпик обошел Шахтер. Теперь Шахтеру нужно прыгнуть выше головы в игре с Десной. чтобы не свалиться на привычное 7-е место.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 16:01
    +7
    Maks7777, 04.10.2020 16:00
    Молодцы!Немного добавить и за серебро с дк зарёй можно смело бороться!!!
    С Копанкой, за 3-4.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 16:01
    +6
    Опять Omen напистел
    Ссылка
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