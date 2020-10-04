ШАРАН: «После кубкового матча у нас в команде появился какой-то вирус»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение его команды от «Олимпика» (2:3):

«Перед тем как перейти к анализу поединка, важно сообщить, что после кубкового матча у нас в команде появился какой-то вирус. В понедельник, перед Кубком, мы сдали тесты, и результаты у всех были отрицательные. Но Дубра, Ковалец, Мишенко, Довгий, два тренера – все с температурой, заболели. Мишенко вышел, но ему было тяжело после болезни. Точно так же и Довгий. Лучкевич попросил замену еще в первом тайме, потому что просто не мог дышать. По приезду мы снова будем сдавать тесты. Это сейчас главная проблема в команде.

Сегодня на скамейке запасных у нас были только молодые футболисты. Я даже не говорю о тех, кто был еще раньше травмирован. Гордиенко, Бухал, Шастал, Безбородько. Имея все эти проблемы, мы ехали в Киев, конечно, желая достигнуть положительного результата. Но в данном случае – это была бы ничья.

Бывают такие матчи, когда залетают нелепые мячи: первый после рикошета, второй – от своего же игрока. Пенальти, которого не было. Арбитр извинился после игры, сказал, что видел эпизод иначе. Это была его ошибка. Ну ничего, бывает.

Во втором тайме «Олимпик» вышел расслабленным. Они хотели легко забить нам еще, но при этом ничего не смогли создать у наших ворот. Только дальние удары. Если бы мы забили второй мяч раньше, то все могло сложиться совершенно иначе».