Ворскла в гостях уверенно победила Александрию

В рамках 3-го тура на КСК «Ника» пожаловал неожиданный лидер УПЛ полтавская «Ворскла». Впрочем, при всем уважении к футболистам «Руха» и «Ингульца», которых ранее обыграли полтавчане, сегодня «зелено-белым» противостоял соперник несколько иного уровня. К тому же, хозяев поля мотивировало несомненное желание реабилитироваться за досадное поражение от «Миная». Добавим к этому и неутешительную для полтавчан статистику: в последних четырех противостояниях с «Александрией» они потерпели поражения, при этом не забив ни одного гола.

И «желто-черные» агрессивно начали встречу, высоким прессингом пытаясь внести сумятицу в защитные построения соперников. Но несмотря на напряженную ситуацию у штрафной «Ворсклы», опасных моментов александрийцам создавать не удавалось. Вспоминается разве что удар Мышенко, который не доставил особых хлопот голкиперу.

Гостям удалось отбиться от стартового штурма команды Владимира Шарана, после чего они начали проводить свои контрвыпады. И в середине первой половины встречи мяч оказался в сетке ворот «Александрии». Степанюк оказался первым на подборе на линии штрафной «желто-черных», после чего нанес удар точно в угол. Таким образом, форвард «Ворсклы» отметился результативным ударом в третьей игре подряд.

Александрийцам необходимо было активнее строить свои атакующие действия, к чему их призывал и Шаран, отмечавший накануне день рождения. Но ситуация у ворот «Ворсклы» обострялась только во время стандартных положений. А у полтавчан игра шла, и контратаки гостей выглядели весьма перспективно.

Совсем в плачевном положении «желто-черные» оказались в начале второго тайма. Пердута справа совершил рейд в штрафную и выложил мяч на ногу Пуцлину, которому оставалось попасть в пустой угол. Отметим, что этот гол стал сотым пропущенным «Александрией» под руководством Владимира Шарана.

Александрийцы продолжили безуспешно пытаться подойти к штрафной соперников. Компактная эшелонированная оборона полтавчан действовала почти безукоризненно. Лишь в середине второго тайма, когда «зелено-белые» заметно подустали, у хозяев поля начали возникать моменты для взятия ворот. Первым стремление на камбэк обозначил Грицук, который из центральной зоны перед штрафной попал в крестовину. Вскоре уже Третьяков справа ворвавшийся в штрафную, пробил выше цели.

Но вышеописанные моменты оказались лишь фрагментарным всплеском активности в исполнении «желто-черных». «Ворскла» уверенно вела игру и одержала заслуженную победу. При этом Юрий Максимов впервые выиграл тренерскую дуэль у Владимира Шарана. Полтавчане одержали третью победу в новом чемпионате и продолжают лидировать в турнирной таблице.

В следующем туре сегодняшние соперники будут проводить домашние поединки: «Александрия» примет «Днепр-1», а полтавчане сыграют против «Мариуполя».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 0:2



Степанюк (24) Пуцлин (52).



Мышенко (13), Мирошниченко (22), Пашаев (56), Банада (75) - Пуцлин (16), Кане (39), Кулач (47), Пешич (90).

«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко (Задерака, 64) — Банада, Гречишкин, Грицук (Устименко, 64) — Лучкевич (Стецьков, 77), Ситало (Безбородько, 64), Мышенко (Третьяков, 56).



«Ворскла»: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Кане (Пешич, 88), Скляр, Пуцлин (Сапай, 88), Якубу (Ребенок , 89) — Степанюк (Щербак, 67) — Кулач (Васин, 71).



Стадион: «Ника» (Александрия).



Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА