3-й тур
Александрия
0:2
Ворскла
19.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла в гостях уверенно победила Александрию

Полтавская команда продолжает единолично лидировать в турнирной таблице

  • 19.09.2020 15:52
  • 2738 просмотров
  • 15 комментариев
Ворскла в гостях уверенно победила Александрию
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В рамках 3-го тура на КСК «Ника» пожаловал неожиданный лидер УПЛ полтавская «Ворскла». Впрочем, при всем уважении к футболистам «Руха» и «Ингульца», которых ранее обыграли полтавчане, сегодня «зелено-белым» противостоял соперник несколько иного уровня. К тому же, хозяев поля мотивировало несомненное желание реабилитироваться за досадное поражение от «Миная». Добавим к этому и неутешительную для полтавчан статистику: в последних четырех противостояниях с «Александрией» они потерпели поражения, при этом не забив ни одного гола.

И «желто-черные» агрессивно начали встречу, высоким прессингом пытаясь внести сумятицу в защитные построения соперников. Но несмотря на напряженную ситуацию у штрафной «Ворсклы», опасных моментов александрийцам создавать не удавалось. Вспоминается разве что удар Мышенко, который не доставил особых хлопот голкиперу.

Гостям удалось отбиться от стартового штурма команды Владимира Шарана, после чего они начали проводить свои контрвыпады. И в середине первой половины встречи мяч оказался в сетке ворот «Александрии». Степанюк оказался первым на подборе на линии штрафной «желто-черных», после чего нанес удар точно в угол. Таким образом, форвард «Ворсклы» отметился результативным ударом в третьей игре подряд.

Александрийцам необходимо было активнее строить свои атакующие действия, к чему их призывал и Шаран, отмечавший накануне день рождения. Но ситуация у ворот «Ворсклы» обострялась только во время стандартных положений. А у полтавчан игра шла, и контратаки гостей выглядели весьма перспективно.

Совсем в плачевном положении «желто-черные» оказались в начале второго тайма. Пердута справа совершил рейд в штрафную и выложил мяч на ногу Пуцлину, которому оставалось попасть в пустой угол. Отметим, что этот гол стал сотым пропущенным «Александрией» под руководством Владимира Шарана.

Александрийцы продолжили безуспешно пытаться подойти к штрафной соперников. Компактная эшелонированная оборона полтавчан действовала почти безукоризненно. Лишь в середине второго тайма, когда «зелено-белые» заметно подустали, у хозяев поля начали возникать моменты для взятия ворот. Первым стремление на камбэк обозначил Грицук, который из центральной зоны перед штрафной попал в крестовину. Вскоре уже Третьяков справа ворвавшийся в штрафную, пробил выше цели.

Но вышеописанные моменты оказались лишь фрагментарным всплеском активности в исполнении «желто-черных». «Ворскла» уверенно вела игру и одержала заслуженную победу. При этом Юрий Максимов впервые выиграл тренерскую дуэль у Владимира Шарана. Полтавчане одержали третью победу в новом чемпионате и продолжают лидировать в турнирной таблице.

В следующем туре сегодняшние соперники будут проводить домашние поединки: «Александрия» примет «Днепр-1», а полтавчане сыграют против «Мариуполя».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 0:2

 Степанюк (24) Пуцлин (52).

 Мышенко (13), Мирошниченко (22), Пашаев (56), Банада (75) - Пуцлин (16), Кане (39), Кулач (47), Пешич (90).

«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко (Задерака, 64) — Банада, Гречишкин, Грицук (Устименко, 64) — Лучкевич (Стецьков, 77), Ситало (Безбородько, 64), Мышенко (Третьяков, 56).

«Ворскла»: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Кане (Пешич, 88), Скляр, Пуцлин (Сапай, 88), Якубу (Ребенок , 89) — Степанюк (Щербак, 67) — Кулач (Васин, 71).

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 19.09.2020 16:40
    -2
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 16:20
    Ворскле респект, тренер у них конец-то хороший.
    Откуда знаешь, пробовал???
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:39
    0
    J0e777, 19.09.2020 16:21
    Нужно, что бы завтра влупили жёсткий карантин и завершили чемпионат по результатам текущей таблицы
    Не парься, если пленного румына взяли в дырку без благословления Ахметова - чемп будет без поддавков и динаме очень тяжко придется
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:36
    0
    Ви бачили, шо Різник творив¿ Пів року назад написав, шо зара він кращий воротар України. В рамці він давно Ноєр, але те, як він нині обводив гравців з Олександріі - це шось. От скільки ті лохи на нього кИдались, стільки він їх за спиною лишав. Правда пасіки від нього майжи завжди в боротьбу ( по нашому чемпу - в бальнічку з переломом стопи), але якшо він Ноєр, то той чувак, якому він пасує має бути Алькантрою як мінімум, правильна логіка від Різника
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 19.09.2020 16:35
    +1
    Навіть якщо Ворскла скотиться під кінець сезону, вони вже заробили суттеву кількість очок, щоб вберегти себе від вильоту, гарна робота
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 16:21
    +1
    Нужно, что бы завтра влупили жёсткий карантин и завершили чемпионат по результатам текущей таблицы
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.09.2020 16:21
    +1
    Ворскла лидер чемпионата. С победой!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 16:20
    0
    Ворскле респект, тренер у них конец-то хороший.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:18
    +1
    О, забув, виявляється два дня назад я ше поставив на перемогу Ворскли. Коеф 4.5. На рахунок я ставив за хвилину до початку матчу
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:13
    0
    Як написав в анонсі, поставив дві ставочки. На 0:1 і 0:2. Друга непогано зіграла, 17.5 коеф)))
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 16:03
    +2
    Ворскла походу первый претендент на бронзу, а может и не только... Молодцы в общем!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:59
    -2
    con clusion, 19.09.2020 15:57
    Академическая победа.
    Благоприятный календарь двух первых туров и победа над конкурентом в топе на выезде это серьёзная заявка на лидерство.
    В Полтаве СКД-1 будет жарко в 4-м туре...
    Тю. И нет редактора... СКД-1 будут насиловать в Александрии.
    А в Полтаве - Мариуполь.)))
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 19.09.2020 15:58
    +4
    Ворскла при Максимове начала показывать игру и что главное, давать результат. В этом сезоне могут в первой пятерке оказаться.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.09.2020 15:58
    +5
    Ну , лидер чемпионата по-другому и не может !!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:57
    0
    Академическая победа.
    Благоприятный календарь двух первых туров и победа над конкурентом в топе на выезде это серьёзная заявка на лидерство.
    В Полтаве СКД-1 будет жарко в 4-м туре...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.09.2020 15:54
    +10
    Классная игра ,cпасибо Ворскла.Максимову отдельный респект.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.09.2020 15:54
    +10
    Классная игра ,cпасибо Ворскла.Максимову отдельный респект.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.09.2020 15:58
    +5
    Ну , лидер чемпионата по-другому и не может !!!
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 19.09.2020 15:58
    +4
    Ворскла при Максимове начала показывать игру и что главное, давать результат. В этом сезоне могут в первой пятерке оказаться.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 16:03
    +2
    Ворскла походу первый претендент на бронзу, а может и не только... Молодцы в общем!
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 19.09.2020 16:35
    +1
    Навіть якщо Ворскла скотиться під кінець сезону, вони вже заробили суттеву кількість очок, щоб вберегти себе від вильоту, гарна робота
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 16:21
    +1
    Нужно, что бы завтра влупили жёсткий карантин и завершили чемпионат по результатам текущей таблицы
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.09.2020 16:21
    +1
    Ворскла лидер чемпионата. С победой!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:18
    +1
    О, забув, виявляється два дня назад я ше поставив на перемогу Ворскли. Коеф 4.5. На рахунок я ставив за хвилину до початку матчу
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:39
    0
    J0e777, 19.09.2020 16:21
    Нужно, что бы завтра влупили жёсткий карантин и завершили чемпионат по результатам текущей таблицы
    Не парься, если пленного румына взяли в дырку без благословления Ахметова - чемп будет без поддавков и динаме очень тяжко придется
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:36
    0
    Ви бачили, шо Різник творив¿ Пів року назад написав, шо зара він кращий воротар України. В рамці він давно Ноєр, але те, як він нині обводив гравців з Олександріі - це шось. От скільки ті лохи на нього кИдались, стільки він їх за спиною лишав. Правда пасіки від нього майжи завжди в боротьбу ( по нашому чемпу - в бальнічку з переломом стопи), але якшо він Ноєр, то той чувак, якому він пасує має бути Алькантрою як мінімум, правильна логіка від Різника
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 16:20
    0
    Ворскле респект, тренер у них конец-то хороший.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 16:13
    0
    Як написав в анонсі, поставив дві ставочки. На 0:1 і 0:2. Друга непогано зіграла, 17.5 коеф)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:57
    0
    Академическая победа.
    Благоприятный календарь двух первых туров и победа над конкурентом в топе на выезде это серьёзная заявка на лидерство.
    В Полтаве СКД-1 будет жарко в 4-м туре...
    Ссылка
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