7:0 – с таким общим счетом «Александрия» обыграла полтавчан в четырех последних встречах, и более грустной статистики за такой же период у команды нет ни с одним из соперников. Но теперь «Ворскла» выйдет на поле «Ники» в совершенно другом статусе. Ровно год назад «зелено-белые» шли на «дне» таблицы, сейчас же подопечные Юрия Максимова ее возглавляют, причем единолично.

Конечно, табель о рангах по итогам неполных двух туров не выглядит особо информативной, да и в соперниках «Ворсклы» были новички УПЛ, однако положительный факт нельзя не отметить. Тем более, полтавчане впечатлили и результативностью. Интересно, что в обоих матчах чемпионата отличился Руслан Степанюк, часть своей карьеры проведший в Александрии.

По обычаю, победный состав не меняют, но тренерский штаб «Ворсклы» после разгрома «Руха» вынужденно отправил на скамейку Александра Скляра, получившего травму – вместо Скляра с «Ингульцом» играл Денис Васин. Кроме того, отмечаем дебют в УПЛ Дмитрия Щербака – нападающий, перенесший три операции на крестообразных связках, вернулся в футбол и сыграл за команду родного города. Несмотря на успешные результаты, в Александрии «Ворскла» вполне может предстать в более оборонительном составе – все-таки, соперник покрепче, да и игра выездная. Тем более, теперь хозяева не останутся без поддержки трибун – матч пройдет со зрителями.

Владимир Шаран, напротив, любит экспериментировать с составом, и после разгрома «Мариуполя» в стартовом наборе исполнителей «Александрии» произошли сразу три изменения. Как оказалось, ничего хорошего это не дало, так что ждем очередных перестановок. Тем более, неудачу с «Минаем» рулевой, отмечающий в пятницу День рождения, прокомментировал очень лаконично: «Причины поражения есть, будем разбираться с футболистами». Чаще остальных ворота «Ворсклы» в предыдущих встречах огорчал Кирилл Ковалец, но в последних матчах «прицел» у одного из лидеров «Александрии» явно сбился. Впрочем, в Ужгороде «желто-черные» настолько подкачали в атаке, что оборвали серию из почти двух десятков кряду матчей в УПЛ с забитыми голами.

У «Ворсклы», возглавляющей таблицу не только по количеству набранных очков, но и по забитым голам, с атакой пока что все неплохо, а одной из главных проблем в составе «Ворсклы» по итогам минувшего тура Юрий Максимов назвал потребность в опорном полузащитнике. «У нас только два игрока на эту позицию: Пуцлин и Скляр. Есть Челядин молодой, но его еще рано пускать в бой. В центральной зоне нужен человек с двумя сердцами», – отметил наставник полтавчан.

Но пока что о дополнительном усилении «Ворсклы» речь не идет, зато накануне пресс-служба полтавчан опубликовала материал о подписании новых контрактов с лидерами команды: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута и Руслан Степанюк продолжат защищать цвета клуба.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Гордиенко, Шастал, Бабогло, Мирошниченко, Лучкевич, Пашаев, Гречишкин, Банада, Ковалец, Ситало.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута, Сапай, Васин, Кане, Пуцлин, Кулач, Степанюк.

19 сентября, суббота