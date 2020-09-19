В третьем туре УПЛ «Ворскла» на выезде обыграла «Александрию» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Александрия - Ворскла
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Пуцлин (Ворскла).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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