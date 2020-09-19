Юрий МАКСИМОВ: «Два тура сыграли - Ворскла первая. Нужна была проверка»

Команда остается лидером чемпионата

  • 19.09.2020 17:40
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  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Два тура сыграли - Ворскла первая. Нужна была проверка»
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«Ворскла» в 3-м туре УПЛ обыграла «Александрию» со счетом 2:0 и осталась на первом месте в таблице. У полтавской команды три победы на старте.

Результат прокомментировал тренер Юрий Максимов.

«Два тура сыграли - мы на первом месте. Сегодня стоило себя еще раз проверить. Ребята молодцы, имели достойный вид. Думаю, мы победили заслуженно. «Александрия» физически сильная команда, тем дороже эта победа для нас. Сознательно отказались от высокого прессинга. Если бы мы пошли накрывать, все игроки были бы «отыграны», поскольку они выходят в атаку через длинные передачи и за счет скоростных проходов отдельных исполнителей. Всегда говорили, что лучшая оборона - это нападение».

«Стараемся забивать голы, тогда меньше шансов на то, что пропустим сами. Сегодня все удалось. Хочу поздравить свою команду с победой», - сказал Максимов.

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Источник — ФК Ворскла

(5 голосов)

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Комментарии
    The_Chinese_
      The_Chinese_, 19.09.2020 17:47
    +1
    Молодцы!!! Не плохо смотрелись,а Александрия пока что не раскачалась, такое впечатление.Ещё пару таких игр и будет 2 отставка наверное...
    Ссылка
    The_Chinese_
      The_Chinese_, 19.09.2020 17:47
    +1
    Молодцы!!! Не плохо смотрелись,а Александрия пока что не раскачалась, такое впечатление.Ещё пару таких игр и будет 2 отставка наверное...
    Ссылка
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