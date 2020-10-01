Матч Кубка Украины ВПК-Агро – Олимпик отменен из-за коронавируса

В клубе из Второй лиги вспышка заражения вирусом COVID-19

  • 01.10.2020 12:47
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Матч Кубка Украины ВПК-Агро – Олимпик отменен из-за коронавируса

Матч 1/16 финала Кубка Украины ВПК-Агро - «Олимпик» не состоится из-за массового заражения вирусом Covid-19 в команде хозяев. Игра должна была состояться 1 октября в 18:30.

Отмечается, что группа игроков ВПК-Агро сдала положительный тест на коронавирус. 

Дальнейшая судьба поединка будет решена на очередном заседании КДК.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Станіслав Б'ялковський
    online
      Станіслав Б'ялковський, 01.10.2020 13:18
    0
    Впк Агро вже у першій лізі
    Ссылка
    Станіслав Б'ялковський
    online
      Станіслав Б'ялковський, 01.10.2020 13:18
    0
    Впк Агро вже у першій лізі
    Ссылка
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