Матч Кубка Украины ВПК-Агро – Олимпик отменен из-за коронавируса

Матч 1/16 финала Кубка Украины ВПК-Агро - «Олимпик» не состоится из-за массового заражения вирусом Covid-19 в команде хозяев. Игра должна была состояться 1 октября в 18:30.
Отмечается, что группа игроков ВПК-Агро сдала положительный тест на коронавирус.
Дальнейшая судьба поединка будет решена на очередном заседании КДК.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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