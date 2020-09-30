Волынь лишилась семи футболистов из-за коронавируса

Результаты последних тестов станут известны 1-го октября

  • 30.09.2020 18:30
  • 375 просмотров
  • 0 комментариев
Волынь лишилась семи футболистов из-за коронавируса
© ФК Волынь

Из восьми заразившихся коронавирусом футболистов луцкой «Волыни» семь продолжают находиться на самоизоляции. Результаты последних тестов станут известны 1-го октября.

Тренер лучан Василий Сачко вынужден был пригласить для подготовки к завтрашнему перенесенному поединку 3-го тура с тернопольской «Нивой» несколько игроков из «Волыни-2». Также он рассчитывает на новичков, пополнивших на днях ряды «Волыни»: защитника Романа Никитюка («Минай»), полузащитников Владислава Приймака («Львов»), Богдана Оринчака («Рух»), нападающего Игоря Сикорского («Черноморец»).

В тренировочном лагере лучан находятся еще два потенциальных новобранца, но предложат ли им подписать контракты, станет известно в конце этой недели.

 «Волынь» занимает 14-е место, набрав одно очко в Первой лиге Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности