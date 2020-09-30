Волынь лишилась семи футболистов из-за коронавируса

Из восьми заразившихся коронавирусом футболистов луцкой «Волыни» семь продолжают находиться на самоизоляции. Результаты последних тестов станут известны 1-го октября.
Тренер лучан Василий Сачко вынужден был пригласить для подготовки к завтрашнему перенесенному поединку 3-го тура с тернопольской «Нивой» несколько игроков из «Волыни-2». Также он рассчитывает на новичков, пополнивших на днях ряды «Волыни»: защитника Романа Никитюка («Минай»), полузащитников Владислава Приймака («Львов»), Богдана Оринчака («Рух»), нападающего Игоря Сикорского («Черноморец»).
В тренировочном лагере лучан находятся еще два потенциальных новобранца, но предложат ли им подписать контракты, станет известно в конце этой недели.
«Волынь» занимает 14-е место, набрав одно очко в Первой лиге Украины.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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