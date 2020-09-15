Йовичевич вскоре возглавит Днепр-1, Цыганков может не сыграть с АЗ

Главные новости за 14 сентября на Sport.ua

  • 15.09.2020 06:00
  • 2544 просмотра
  • 0 комментариев
Йовичевич вскоре возглавит Днепр-1, Цыганков может не сыграть с АЗ
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 сентября.

1. Йовичевич может заменить Михайленко на посту главного тренера Днепра-1. Экс-наставник «Карпат» является главным претендентом на должность рулевого днепрян.

2. Цыганков рискует пропустить поединок с АЗ. Украинский вингер не принял участия в вечерней тренировке киевской команды.

3. «Игрок на 40 миллионов долларов». Что говорят о Жерсоне в его бывшем клубе? У легионера «Динамо» необычайный талант, но и невероятно сложный характер, что проявилось уже давно…

4. Шахтер подписал контракт на 5 лет с глобальным спортивным брендом. Компания Puma стала новым спортивным партнером «горняков».

5. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие». Наставник «Динамо» – о предстоящем противостоянии с АЗ.

6. ФОТО. Абрамович вложил в Челси почти полмиллиарда, Глэйзеры пьют кровь МЮ. Стал известен рейтинг команд АПЛ по количеству инвестиций от владельцев.

7. Яремчук, Безус и Пластун снова остались без тренера. Гент уволил наставника. У Яремчука был конфликт с Ласло Болони.

8. ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата в президенты. Только Александр Каденко будет участвовать в выборах.

9. ФОТО. «Победитель забирает все». Постер боя Ломаченко - Лопес. Битва за 4 титула легкого веса.

10. Динамо и топ-клубы Европы в погоне за 16-летним аргентинцем. Информацию об интересе киевлян к Алексу Луне сообщает авторитетное испанское издание AS.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности