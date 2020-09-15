Йовичевич вскоре возглавит Днепр-1, Цыганков может не сыграть с АЗ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 сентября.

1. Йовичевич может заменить Михайленко на посту главного тренера Днепра-1. Экс-наставник «Карпат» является главным претендентом на должность рулевого днепрян.

2. Цыганков рискует пропустить поединок с АЗ. Украинский вингер не принял участия в вечерней тренировке киевской команды.

3. «Игрок на 40 миллионов долларов». Что говорят о Жерсоне в его бывшем клубе? У легионера «Динамо» необычайный талант, но и невероятно сложный характер, что проявилось уже давно…

4. Шахтер подписал контракт на 5 лет с глобальным спортивным брендом. Компания Puma стала новым спортивным партнером «горняков».

5. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие». Наставник «Динамо» – о предстоящем противостоянии с АЗ.

6. ФОТО. Абрамович вложил в Челси почти полмиллиарда, Глэйзеры пьют кровь МЮ. Стал известен рейтинг команд АПЛ по количеству инвестиций от владельцев.

7. Яремчук, Безус и Пластун снова остались без тренера. Гент уволил наставника. У Яремчука был конфликт с Ласло Болони.

8. ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата в президенты. Только Александр Каденко будет участвовать в выборах.

9. ФОТО. «Победитель забирает все». Постер боя Ломаченко - Лопес. Битва за 4 титула легкого веса.

10. Динамо и топ-клубы Европы в погоне за 16-летним аргентинцем. Информацию об интересе киевлян к Алексу Луне сообщает авторитетное испанское издание AS.