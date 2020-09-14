ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата в президенты

Только Александр Каденко будет участвовать в выборах

  • 14.09.2020 16:45
  • 1114 просмотров
  • 0 комментариев
ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата в президенты
© aafu.org.ua. Александр Каденко (справа)

В Киеве состоялось заседании Совета ПФЛ, по итогам которого определился кандидат в президенты организации.

Единственным участником выборов президента ПФЛ стал Александр Каденко, который был исполняющим обязанности президента после досрочного прекращения полномочий Сергея Макарова.

Футбольные клубы «Агробизнес», «ВПК-Агро», «Кремень», «Кристалл», «Прикарпатье», «Черноморец», «Диназ, «Эпицентр», «Кривбасс», «Карпаты» Галич, «Никополь», «Чайка», «Чернигов» и «Яруд» предложили кандидатуру Каденко.

Клуб «Подолье» выдвинул в президенты Евгения Бейдермана, однако он не успел подать в срок необходимые документы. Клуб «Верес» выдвинул в кандидаты Ивана Надеина. ПФЛ сообщает, что Надеин снял свою кандидатуру.

В итоге ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата - Каденко. Выборы должны состояться 29-го сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПФЛ

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности