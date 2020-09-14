ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата в президенты

В Киеве состоялось заседании Совета ПФЛ, по итогам которого определился кандидат в президенты организации.

Единственным участником выборов президента ПФЛ стал Александр Каденко, который был исполняющим обязанности президента после досрочного прекращения полномочий Сергея Макарова.

Футбольные клубы «Агробизнес», «ВПК-Агро», «Кремень», «Кристалл», «Прикарпатье», «Черноморец», «Диназ, «Эпицентр», «Кривбасс», «Карпаты» Галич, «Никополь», «Чайка», «Чернигов» и «Яруд» предложили кандидатуру Каденко.

Клуб «Подолье» выдвинул в президенты Евгения Бейдермана, однако он не успел подать в срок необходимые документы. Клуб «Верес» выдвинул в кандидаты Ивана Надеина. ПФЛ сообщает, что Надеин снял свою кандидатуру.

В итоге ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата - Каденко. Выборы должны состояться 29-го сентября.