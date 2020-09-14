Мирча ЛУЧЕСКУ: «Те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие»

Наставник «Динамо» – о предстоящем противостоянии с АЗ

  • 14.09.2020 17:55
  • 4226 просмотров
  • 24 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие»
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ Алкмаар.

– Что можете сказать о сопернике?
– Команда очень хорошая, они подготовились к нашей игре. В современном футболе все о всех всё знают. Самое главное - как ты сможешь подготовиться и предстать перед игрой с таким соперником. Большинство своих спаррингов они сыграли дома, поэтому этот выезд будет сложный для них. Мы очень мотивированы и хотим победить.

Мы знаем хорошо их игроков, весь состав. Смотрели их. Там много талантливой молодежи. Они хоть и молодые, но давно играют вместе. Также мы рассматриваем и слабые стороны соперника и готовы воспользоваться этими знаниями.

У нас тоже молодая команда, которая строится, тоже много молодых игроков. Жаль, что не все смогут участвовать.

– В последнем матче в центре защиты играли крайние защитники. Волнует ли вас эта кадровая проблема?
– Других вариантов не было. Такова была ситуация. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать их действия на футбольном поле. Моменты у Десны были из-за ошибок защитников.

Надеюсь, завтра ребята покажут высокий, хороший уровень, который за короткий промежуток времени сложно поднять.

– Четыре года назад вы с Зенитом громили АЗ со счетом 5:0. Может ли история повториться?
– В футболе все очень быстро меняется, как и в жизни. Каждый год что-то меняется. Думаю, игроков АЗ мы скоро увидим в топовых чемпионатах. Команда набрала одинаковое количество очков с Аяксом. Для нас они выиграли чемпионат. Потому что по таким условиях должны присуждать победу двум командам.

– На пресс-конференции по окончании матча с Десной вы сказали, что нужно время, чтобы построить новую команду. Сколько есть игроков, с которыми вы готовы идти вперед?
– Я не говорил, что команду нужно долго строить. У нас завтра игра, и те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие. Я уверен в них. Вне зависимости от того, кто играет, у нас все игроки основные.

– Насколько готов Артем Шабанов и кто из центральных защитников завтра может выйти?
– Те игроки, которые пропускали сбор и тренировки, в недостаточной форме для того, чтобы играть.

Матч «Динамо» – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, на киевском НСК «Олимпийский». Начало – в 20:00.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 19:17
    -1
    Действительно АЗ сильный соперник или это просто спортивный реверанс деда!?
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 14.09.2020 19:17
    -1
    Kevko, 14.09.2020 18:23
    Ответы мудрого человека и тренера
    Как вам мало надо
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 14.09.2020 19:15
    -1
    Bolshoi, 14.09.2020 18:30
    Он был частью говногенератора. После, поменял два места работы, отошёл от кротового дебилизма, стал вновь нормальным человеком. Такой вот расклад, защекан.
    Бред. Человека в очень зрелом возрасте не изменить. Он до сих пор в интервью Шахту вспоминает и цитирует.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.09.2020 18:53
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:28
    В любом случае будет весело завтра, днонама это как цирк уродов, тем более бесплатно.
    Тут свій цирк уродів не гірше!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 18:48
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:28
    В любом случае будет весело завтра, днонама это как цирк уродов, тем более бесплатно.
    Цирк уродов - это бомжары днонецкие, которые как крысы разбежались по стране, после того, как привели войну в свой регион.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:42
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:31
    Особенно классное место работы было в Питере, кстати, шикарный город прыгун.
    Для таких бомжей как ты и помойка шикарное место, защекан.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:31
    -10
    Bolshoi, 14.09.2020 18:30
    Он был частью говногенератора. После, поменял два места работы, отошёл от кротового дебилизма, стал вновь нормальным человеком. Такой вот расклад, защекан.
    Особенно классное место работы было в Питере, кстати, шикарный город прыгун.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:30
    +4
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:24
    Вы же прыгуны раньше как только этого «мудрого человека и тренера» как только не называли, не?
    Он был частью говногенератора. После, поменял два места работы, отошёл от кротового дебилизма, стал вновь нормальным человеком. Такой вот расклад, защекан.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:29
    +5
    какое же смешное чучело этот лох Олег Тимофеюк
    и хочется нагадить на Динамо, и очково после Суперкубка еще раз со своим всратым прогнозом опозориться
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:28
    -8
    В любом случае будет весело завтра, днонама это как цирк уродов, тем более бесплатно.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 14.09.2020 18:26
    0
    Кравца на острие по приколу выпусти. Думаю Артемка порешает. Тот еще нападающий. Я бы сказал человек-гол!!!!!!!)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:25
    +1
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:21
    Разыгнорил на минутку, так и есть - у ватного уепана уже стадия ТОРГА началась Продолжаю зоонаблюдения

    оно просто уже понимает что второго такого зашквара как после Суперкубка бурбас не простит
    Месяц ртом Суперкубок брада эта Маня , вот теперь и старается быть более осторожным в своих высказываниях
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:24
    -8
    Kevko, 14.09.2020 18:23
    Ответы мудрого человека и тренера
    Вы же прыгуны раньше как только этого «мудрого человека и тренера» как только не называли, не?
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 14.09.2020 18:23
    +1
    Ответы мудрого человека и тренера
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:22
    -8
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:21
    Разыгнорил на минутку, так и есть - у ватного уепана уже стадия ТОРГА началась Продолжаю зоонаблюдения
    Клоун, не отвлекайся, прыгай и ещё не забудь завтра 5 грн в виде ставки сделать.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:22
    -1
    Не, все, минута славы закончилась
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:22
    -7
    На самом деле я бы даже хотел чтобы эти позорники прошли АЗ (для них это гранд бл ), потом сл команду, а вот дальше чтобы им попались реально гранды, вот где веселье будет уже на начальных стадиях, дальше начальных стадий этим клоунам понятное дело ничего не светит.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:21
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:17
    Всё оке будет, сыграют так же как с Шахтёром скорее всего, фул поезд от и до и мб гол-везение.
    Разыгнорил на минутку, так и есть - у ватного уепана уже стадия ТОРГА началась Продолжаю зоонаблюдения
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:17
    -5
    ihor7003, 14.09.2020 18:09
    С защитой конечно полный треш! Миколенку хоть разорвись! Может Мирча с тремя защитниками сыграет?
    Всё оке будет, сыграют так же как с Шахтёром скорее всего, фул поезд от и до и мб гол-везение.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:16
    +2
    Там был любопытный момент примерно в начале. Он что-то сказал про шахту и интер, но переводчик это оставил без внимания
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:29
    +5
    какое же смешное чучело этот лох Олег Тимофеюк
    и хочется нагадить на Динамо, и очково после Суперкубка еще раз со своим всратым прогнозом опозориться
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:30
    +4
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:24
    Вы же прыгуны раньше как только этого «мудрого человека и тренера» как только не называли, не?
    Он был частью говногенератора. После, поменял два места работы, отошёл от кротового дебилизма, стал вновь нормальным человеком. Такой вот расклад, защекан.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 18:09
    +4
    С защитой конечно полный треш! Миколенку хоть разорвись! Может Мирча с тремя защитниками сыграет?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:42
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:31
    Особенно классное место работы было в Питере, кстати, шикарный город прыгун.
    Для таких бомжей как ты и помойка шикарное место, защекан.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:16
    +2
    Там был любопытный момент примерно в начале. Он что-то сказал про шахту и интер, но переводчик это оставил без внимания
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:25
    +1
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:21
    Разыгнорил на минутку, так и есть - у ватного уепана уже стадия ТОРГА началась Продолжаю зоонаблюдения

    оно просто уже понимает что второго такого зашквара как после Суперкубка бурбас не простит
    Месяц ртом Суперкубок брада эта Маня , вот теперь и старается быть более осторожным в своих высказываниях
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 14.09.2020 18:23
    +1
    Ответы мудрого человека и тренера
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:10
    +1
    ihor7003, 14.09.2020 18:09
    С защитой конечно полный треш! Миколенку хоть разорвись! Может Мирча с тремя защитниками сыграет?
    Было бы интересно , тем более что у АЗ как раз кадровые проблемы в нападении , а Карлсон не факт что сразу сможет выйти и принести пользу
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.09.2020 18:53
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:28
    В любом случае будет весело завтра, днонама это как цирк уродов, тем более бесплатно.
    Тут свій цирк уродів не гірше!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 18:48
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:28
    В любом случае будет весело завтра, днонама это как цирк уродов, тем более бесплатно.
    Цирк уродов - это бомжары днонецкие, которые как крысы разбежались по стране, после того, как привели войну в свой регион.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 14.09.2020 18:26
    0
    Кравца на острие по приколу выпусти. Думаю Артемка порешает. Тот еще нападающий. Я бы сказал человек-гол!!!!!!!)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 18:21
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:17
    Всё оке будет, сыграют так же как с Шахтёром скорее всего, фул поезд от и до и мб гол-везение.
    Разыгнорил на минутку, так и есть - у ватного уепана уже стадия ТОРГА началась Продолжаю зоонаблюдения
    Ссылка
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