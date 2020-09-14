Динамо и топ-клубы Европы в погоне за 16-летним аргентинцем

Информацию об интересе киевлян к Алексу Луне сообщает авторитетное испанское издание AS

  • 14.09.2020 11:11
  • 1623 просмотра
  • 6 комментариев
Динамо и топ-клубы Европы в погоне за 16-летним аргентинцем
© AS. Алекс Луна

Киевское «Динамо» находится в когорте ведущих клубов европейского континента, которые проявляют пристальный интерес к 16-летнему нападающему аргентинского «Атлетико Рафаэла» Алексу Луне.

Помимо «бело-синих» свою заинтересованность в услугах тинейджера проявляют «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.

Сообщается, что представители «Барселоны» еще в минувшем сезоне пытались заполучить Луну в ряды своей академии.

Кроме того, молодой талант пользуется спросом и на аргентинском рынке, где к нему присматриваются «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и «Сан-Лоренсо».

Издание отмечает, что «Алекс Луна – прирожденный дриблер, который хорошо показывает себя на любом из флангов, а также может сыграть девятого номера или оттянутого форварда».

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.09.2020 11:31
    +1
    Eagle, 14.09.2020 11:26
    ШО,растёт замена Месси?
    Больше на Марадону похож.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.09.2020 11:29
    +2
    kvv1404, 14.09.2020 11:20
    Чомусь мені здається що хлочина обере Динамо,ніж персективу опинитися в нікчемних «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.
    А почему не Шахтер? Он ведь с пеленок мечтал есть допинг на завтрак, обед и ужин?
    Ссылка
    Eagle
      Eagle, 14.09.2020 11:26
    0
    ШО,растёт замена Месси?
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 14.09.2020 11:25
    -2
    А при чому тут дрібні київські злодюжки?
    Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика»...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.09.2020 11:22
    0
    kvv1404, 14.09.2020 11:20
    Чомусь мені здається що хлочина обере Динамо,ніж персективу опинитися в нікчемних «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.
    Оказался то мог бы запросто, особенно когда в чукре водились хорошие $, но то как приживаются латиносы в дк делает подобный трансфер попросту бессмысленным.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 14.09.2020 11:20
    -4
    Чомусь мені здається що хлочина обере Динамо,ніж персективу опинитися в нікчемних «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.09.2020 11:29
    +2
    kvv1404, 14.09.2020 11:20
    Чомусь мені здається що хлочина обере Динамо,ніж персективу опинитися в нікчемних «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.
    А почему не Шахтер? Он ведь с пеленок мечтал есть допинг на завтрак, обед и ужин?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.09.2020 11:31
    +1
    Eagle, 14.09.2020 11:26
    ШО,растёт замена Месси?
    Больше на Марадону похож.
    Ссылка
    Eagle
      Eagle, 14.09.2020 11:26
    0
    ШО,растёт замена Месси?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.09.2020 11:22
    0
    kvv1404, 14.09.2020 11:20
    Чомусь мені здається що хлочина обере Динамо,ніж персективу опинитися в нікчемних «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.
    Оказался то мог бы запросто, особенно когда в чукре водились хорошие $, но то как приживаются латиносы в дк делает подобный трансфер попросту бессмысленным.
    Ссылка
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