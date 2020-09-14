Динамо и топ-клубы Европы в погоне за 16-летним аргентинцем

Киевское «Динамо» находится в когорте ведущих клубов европейского континента, которые проявляют пристальный интерес к 16-летнему нападающему аргентинского «Атлетико Рафаэла» Алексу Луне.

Помимо «бело-синих» свою заинтересованность в услугах тинейджера проявляют «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Лацио», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Бенфика» и «Динамо» Загреб.

Сообщается, что представители «Барселоны» еще в минувшем сезоне пытались заполучить Луну в ряды своей академии.

Кроме того, молодой талант пользуется спросом и на аргентинском рынке, где к нему присматриваются «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и «Сан-Лоренсо».

Издание отмечает, что «Алекс Луна – прирожденный дриблер, который хорошо показывает себя на любом из флангов, а также может сыграть девятого номера или оттянутого форварда».