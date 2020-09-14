Цыганков рискует пропустить поединок с АЗ

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков не принимал участие в вечерней тренировке команды накануне матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с АЗ.
Полузащитник выходил в стартовом составе «бело-синих» на последний матч против «Десны» (0:0) и был заменен во втором тайме.
Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.
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Источник — Динамомания
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