Цыганков рискует пропустить поединок с АЗ

Украинский вингер не принял участия в вечерней тренировке киевской команды

  • 14.09.2020 19:52
  • 2678 просмотров
  • 6 комментариев
Цыганков рискует пропустить поединок с АЗ
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков не принимал участие в вечерней тренировке команды накануне матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с АЗ.

Полузащитник выходил в стартовом составе «бело-синих» на последний матч против «Десны» (0:0) и был заменен во втором тайме.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.

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Источник — Динамомания

(10 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.09.2020 20:56
    0
    Можно смело ставить на АЗ.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 14.09.2020 20:55
    0
    Бухає по-чорному
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.09.2020 20:33
    0
    Наверно ушел в запой.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 20:26
    +1
    Продавать надо
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 14.09.2020 20:13
    +3
    кто бы сомневался..какая там нах эвропа?? кто еще кроме братанов такому будет платить?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 14.09.2020 20:09
    +2
    Хрустальный
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 14.09.2020 20:13
    +3
    кто бы сомневался..какая там нах эвропа?? кто еще кроме братанов такому будет платить?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 14.09.2020 20:09
    +2
    Хрустальный
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 20:26
    +1
    Продавать надо
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.09.2020 20:56
    0
    Можно смело ставить на АЗ.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 14.09.2020 20:55
    0
    Бухає по-чорному
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.09.2020 20:33
    0
    Наверно ушел в запой.
    Ссылка
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