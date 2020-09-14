ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем с АЗ

Киевская команда готовится к поединку квалификации Лиги чемпионов

  • 14.09.2020 19:41
  • 2210 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем с АЗ
© ФК Динамо Киев

Уже во вторник, 15-го сентября, киевское «Динамо» примет нидерландский АЗ в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а накануне поединка «бело-синие» провели традиционные предматчевые мероприятия на клубной базе.

Ввиду пандемии коронавируса, приглашение СМИ в расположение «Динамо» в Вите-Литовской имело определенные ограничения, которые за последние месяцы уже также стали носить традиционной характер. Так, в зале для пресс-конференций журналисты и фотографы должны были находиться в масках, а за открытой частью тренировки представители СМИ наблюдали на расстоянии — с трибуны возле поля.

При этом сами футболисты, тренерский штаб и административный персонал первой команды «Динамо» сегодня утром сдали предусмотренный требованиями УЕФА тест на COVID-19.

Сначала в ходе регламентной предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу и Сергей Сидорчук ответили на вопросы журналистов относительно будущего противостояния с АЗ, а дальше «бело-синие», в неизменно хорошем настроении и боевой готовности, начали тренировочное занятие на одном из полей базы, первые 15 минут которого были открытыми для СМИ.

После тренировки команда, как обычно, останется ночевать на базе, а отходу ко сну будут предшествовать ужин и теоретическое занятие. Утром во вторник динамовцев ожидает медицинский осмотр, завтрак и облегченная тренировка. После обеда тренерский штаб проведет установку на игру, а дальше команда отправится на НСК «Олимпийский» — на первый еврокубковый поединок сезона.

Стартовый свисток матча с АЗ от израильского арбитра Ореля Гринфельда прозвучит в 20:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 20:03
    +3
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 19:55
    Бревно на бревне.
    Это ты про жителей недобитого расеей даунецка?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 19:55
    -7
    Бревно на бревне.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 20:03
    +3
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 19:55
    Бревно на бревне.
    Это ты про жителей недобитого расеей даунецка?
    Ссылка
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