ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем с АЗ

Уже во вторник, 15-го сентября, киевское «Динамо» примет нидерландский АЗ в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а накануне поединка «бело-синие» провели традиционные предматчевые мероприятия на клубной базе.

Ввиду пандемии коронавируса, приглашение СМИ в расположение «Динамо» в Вите-Литовской имело определенные ограничения, которые за последние месяцы уже также стали носить традиционной характер. Так, в зале для пресс-конференций журналисты и фотографы должны были находиться в масках, а за открытой частью тренировки представители СМИ наблюдали на расстоянии — с трибуны возле поля.

При этом сами футболисты, тренерский штаб и административный персонал первой команды «Динамо» сегодня утром сдали предусмотренный требованиями УЕФА тест на COVID-19.

Сначала в ходе регламентной предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу и Сергей Сидорчук ответили на вопросы журналистов относительно будущего противостояния с АЗ, а дальше «бело-синие», в неизменно хорошем настроении и боевой готовности, начали тренировочное занятие на одном из полей базы, первые 15 минут которого были открытыми для СМИ.

После тренировки команда, как обычно, останется ночевать на базе, а отходу ко сну будут предшествовать ужин и теоретическое занятие. Утром во вторник динамовцев ожидает медицинский осмотр, завтрак и облегченная тренировка. После обеда тренерский штаб проведет установку на игру, а дальше команда отправится на НСК «Олимпийский» — на первый еврокубковый поединок сезона.

Стартовый свисток матча с АЗ от израильского арбитра Ореля Гринфельда прозвучит в 20:00.