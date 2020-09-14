Сергей СИДОРЧУК: «Задача — попасть в ЛЧ. Мистер придает нам уверенность»

Хавбек «Динамо» поделился ожиданиями от противостояния с АЗ в квалификации Лиги чемпионов

  • 14.09.2020 18:14
  • 643 просмотра
  • 2 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «Задача — попасть в ЛЧ. Мистер придает нам уверенность»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

29-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ.

«Не будет ли у нас дополнительного мандража, потому что противостояние состоит из одного матча? Дома нам будет легче. Дома и стены помогают. Было бы еще лучше, если были бы зрители. Но игра дома — большой плюс для нас.

Самое страшное, что как к хорошему, так и к плохому начинаешь потихоньку привыкать. Привыкаешь, когда долго играешь без зрителей. Было бы здорово, если бы были зрители, они бы еще больше нам помогли. Но перед нами стоит задача попадания в Лигу чемпионов. Будем стараться решать ее даже без зрителей.

Не буду говорить о сильных сторонах АЗ. Вчера было достаточно объемное теоретическое занятие с Мистером. По личностям могу сказать, что неплох капитан Копмейнерс, их №8. В середине поля они достаточно организованно действуют. Это вообще достаточно организованная команда, играть с ней будет тяжело. Но мы уверены в своих силах. Мистер придает нам уверенность. Это будет залогом успеха», — отметил Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:39
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:35
    Бревно, ваша задача хотя бы в ЛЕ попасть и сразу вылететь как вы любите и умеете на начальной стадии от каких-нибудь Мальм и Луган.
    Их задача, чтобы такие недоноски как ты всегда ощущали динамовский член во всех своих физиологических отверстиях. И они начали ее выполнять.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:35
    -1
    Бревно, ваша задача хотя бы в ЛЕ попасть и сразу вылететь как вы любите и умеете на начальной стадии от каких-нибудь Мальм и Луган.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:39
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:35
    Бревно, ваша задача хотя бы в ЛЕ попасть и сразу вылететь как вы любите и умеете на начальной стадии от каких-нибудь Мальм и Луган.
    Их задача, чтобы такие недоноски как ты всегда ощущали динамовский член во всех своих физиологических отверстиях. И они начали ее выполнять.
    Ссылка
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