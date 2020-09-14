Сергей СИДОРЧУК: «Задача — попасть в ЛЧ. Мистер придает нам уверенность»

29-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ.

«Не будет ли у нас дополнительного мандража, потому что противостояние состоит из одного матча? Дома нам будет легче. Дома и стены помогают. Было бы еще лучше, если были бы зрители. Но игра дома — большой плюс для нас.

Самое страшное, что как к хорошему, так и к плохому начинаешь потихоньку привыкать. Привыкаешь, когда долго играешь без зрителей. Было бы здорово, если бы были зрители, они бы еще больше нам помогли. Но перед нами стоит задача попадания в Лигу чемпионов. Будем стараться решать ее даже без зрителей.

Не буду говорить о сильных сторонах АЗ. Вчера было достаточно объемное теоретическое занятие с Мистером. По личностям могу сказать, что неплох капитан Копмейнерс, их №8. В середине поля они достаточно организованно действуют. Это вообще достаточно организованная команда, играть с ней будет тяжело. Но мы уверены в своих силах. Мистер придает нам уверенность. Это будет залогом успеха», — отметил Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.