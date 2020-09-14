ФОТО. Абрамович вложил в Челси почти полмиллиарда, Глэйзеры пьют кровь МЮ

Стал известен рейтинг команд АПЛ по количеству инвестиций от владельцев

  • 14.09.2020 17:31
  • 923 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Абрамович вложил в Челси почти полмиллиарда, Глэйзеры пьют кровь МЮ
© goal.com

Лондонский «Челси», собственником которого является российский миллиардер Роман Абрамович, является лидером английской Премьер-лиги по количеству прямых инвестиций, полученных от владельца.

По данным Swiss Ramble, «синие» за последние пять лет получили от Абрамовича едва ли не полмиллиарда евро, а если точнее, то 440 миллионов.

Это значительно больше, чем «Эвертон» (299 млн евро) и «Астон Вилла» (193), которые идут на втором и третьем местах в рейтинге.

Примечательно, что в «плюсах» находятся 12 клубов из 20, в том числе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

А вот «Манчестер Юнайтед», который в 90-х и начале «нулевых» был абсолютным гегемоном в АПЛ, оказался главным клубом-донором для своих собственников. Семья Глэйзеров «выкачала» из бюджета манкунианцев в свои карманы 89 миллионов евро за последние пять лет.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.09.2020 17:50
    0
    Цеж яким треба бути срасєйскім бізнєсмєном, щоби навіть вклавши такі величезні кошти в Челсі, британці йому відказують в візі І для того, щоби потрапити в Англію треба було терміново ізраїльський паспорти отримувати?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.09.2020 17:50
    0
    Цеж яким треба бути срасєйскім бізнєсмєном, щоби навіть вклавши такі величезні кошти в Челсі, британці йому відказують в візі І для того, щоби потрапити в Англію треба було терміново ізраїльський паспорти отримувати?
    Ссылка
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