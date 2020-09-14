Яремчук, Безус и Пластун снова остались без тренера. Гент уволил наставника

У Яремчука был конфликт с Ласло Болони

  • 14.09.2020 16:57
  • 2489 просмотров
  • 6 комментариев
Яремчук, Безус и Пластун снова остались без тренера. Гент уволил наставника
© BELGA

Бельгийский клуб «Гент» принял решение уволить наставника Ласло Болони, который провел во главе команды всего три матча, проиграв два из них.

У Болони возник конфликт с украинским форвардом Романом Яремчуком, который раскритиковал оборонительный стиль игры команды при новом тренере.

По итогам встречи руководство клуба решило уволить Болони. Новым наставником стал Вим Де Деккер, который ранее работал ассистентом.

Сейчас «Гент» не будет искать другого специалиста. Команда, провалив старт сезона в Бельгии (16-е место), готовится к матчу квалификации Лиги чемпионов против венского «Рапида».

В команде играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

«Гент» станет соперником «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если команда пройдет «Рапид», а киевляне справятся с АЗ Алкмаар.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Гент

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 14.09.2020 17:37
    0
    Тренер "послав" Яремчука, а пішов сам....
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.09.2020 17:33
    0
    результати команди ,,, вирішили...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:10
    0
    Сразу видно, где люди умеют считать свои деньги.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 14.09.2020 17:03
    0
    Тепер ніхто нікуди і ніяк не йде. Особливо, якщо переможуть австріяк.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 17:01
    0
    Хай чабан!
    — yci гукнули,
    — за отамана буде.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 16:59
    +7
    Ромчик порешал
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 16:59
    +7
    Ромчик порешал
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.09.2020 17:37
    0
    Тренер "послав" Яремчука, а пішов сам....
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.09.2020 17:33
    0
    результати команди ,,, вирішили...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:10
    0
    Сразу видно, где люди умеют считать свои деньги.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 14.09.2020 17:03
    0
    Тепер ніхто нікуди і ніяк не йде. Особливо, якщо переможуть австріяк.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 17:01
    0
    Хай чабан!
    — yci гукнули,
    — за отамана буде.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности