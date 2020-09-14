Яремчук, Безус и Пластун снова остались без тренера. Гент уволил наставника

Бельгийский клуб «Гент» принял решение уволить наставника Ласло Болони, который провел во главе команды всего три матча, проиграв два из них.

У Болони возник конфликт с украинским форвардом Романом Яремчуком, который раскритиковал оборонительный стиль игры команды при новом тренере.

По итогам встречи руководство клуба решило уволить Болони. Новым наставником стал Вим Де Деккер, который ранее работал ассистентом.

Сейчас «Гент» не будет искать другого специалиста. Команда, провалив старт сезона в Бельгии (16-е место), готовится к матчу квалификации Лиги чемпионов против венского «Рапида».

В команде играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

«Гент» станет соперником «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если команда пройдет «Рапид», а киевляне справятся с АЗ Алкмаар.