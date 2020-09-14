«Игрок на 40 миллионов долларов». Что говорят о Жерсоне в его бывшем клубе?

У легионера «Динамо» необычайный талант, но и невероятно сложный характер, что проявилось уже давно…

  • 14.09.2020 17:25
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«Игрок на 40 миллионов долларов». Что говорят о Жерсоне в его бывшем клубе?
© ФК Динамо

В ближайший вторник нидерландскому АЗ предстоит сразиться с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, и есть высокие шансы на то, что как минимум в заявку на игру у украинской команды попадет Жерсон Родригеш – это имя наверняка помнят многие внимательные голландские болельщики, так как каких-то три года назад этот футболист выступал за «Телстар» из города Велсен. Впрочем, история пребывания люксембуржца в Нидерландах напоминает тот еще аттракцион…

Вероятно, это был прохладный осенний день, где-то осенью 2017 года. Для разнообразия тренер «Телстара» Майк Снуи (в 2015-м он недолгое время отработал спортивным директором запорожского «Металлурга» - прим. А.С.) вывел свою команду поработать на пляже. Пит Бутер, работавший в то время спортивным директором «белых львов», заливается от смеха, рассказывая одну из историй того времени: «Спустя полчаса Снуи сказал: «Хорошо, парни, мы закончим сессию десятью спринтами». Затем к нему подошел Жерсон и пробурчал: «Тренер, сегодня без спринтов». «Давай, Жерсон, мы закончим тренировку десятью спринтами», - повторит Снуи. Но Родригеш настаивал, ему не хотелось напрягаться. Для него эти ускорения были не очень-то и нужны, ведь он и так был достаточно быстр и силен. Снуи сошел с ума, потому как остальные футболисты тоже видели и слышали все происходящее. Ведь если тренер соглашается с нежеланием игрока делать то, что он от него требуется, то попадает откровенно в плохую ситуацию».

По словам Бутера, это один из ярких примеров поведения Родригеша в те шесть месяцев, на протяжении которых он был игроком «Телстара».


voetbalzone.nl. Жерсон Родригеш

В любом случае, это был замечательный союз между игроком сборной Люксембурга и клубом из Велсена. Жерсон родился в португальском Прагале, невдалеке от статуи Иисуса Христа, буквально наблюдающей за Лиссабоном. Первые десять лет своей жизни Родригеш рос без матери, которая оставила сына на бабушку, чтобы построить будущее в Люксембурге. Когда мальчик наконец-то воссоединился с матерью в Великом Герцогстве и впервые начал играть в футбол, то вскоре стало ясно, что он необычайно талантлив. Представители «Меца», расположенного в часе езды от Люксембурга, договорились с Родригешем, и тот перебрался в их молодежную академию. В стане «темно-бордовых» Жерсон сформировал атакующий дуэт с Максвеллом Корне, однако затем пути этих двух закадычных друзей разошлись. В то время, как Корне сумел дорасти до перехода в «Лион» и стать игроком сборной Кот-д’Ивуара, Родригеша через три года отправили обратно в Люксембург. В «Меце» хотели, чтобы воспитанники академии, помимо футбола, делали акцент и на получении образования, но португалоязычный Жерсон в этом не преуспел.

Вернувшись в Люксембург, Родригеш оказался в школе-интернате для подростков, которые плохо учились, из-за чего свернули с правильного пути. Многие из воспитанников этого заведения успели побывать на криминальной дорожке, откуда их попытались вернуть в общество взрослые. В Драйборне он нашел работу, практикуя навыки плотника, а еще занимался бодибилдингом и снова возобновил игру в футбол в команде второго дивизиона «Свифт Эсперанж». Из-за своей репутации Родригешу было непросто продвигаться наверх, но через «Унион 05» и «Расинг Унион» он все-таки пробился в ряды семикратного чемпиона страны «Фолы», где оказался летом 2016 года. На стадионе «Эмиль Майриш» Жерсон превратился в футболиста сборной Люксембурга, а затем обратил на себя внимание «Телстара».

Пит Бутер работал скаутом в «Саутгемптоне» с 2012 года, совмещая это с должностью спортивного директора «Телстара», которую покинул лишь летом минувшего года. На одном из собраний скаутов в Англии к Питу подошел французский коллега и заговорил по поводу Родригеша. «Это не вариант для «Саутгемптона», но для «Телстара» он будет очень хорош», - сказали Бутеру. «Что ж, в этом он был прав. Мы со Снуи поехали посмотреть на Жерсона на матч между Нидерландами и Люксембургом, который проходил на «Де Кюйпе». Он сыграл очень хорошо, после чего мы поехали уже в Люксембург, чтобы убедить Родригеша перебраться в наш клуб. Мы объяснили, что он может оказаться в более сильном чемпионате, но для этого ему необходимо будет поработать. «Телстар» платит за футболистов либо мало, либо вообще ничего – этот факт прекрасно известен. Агент Жерсона загорелся идеей, и уговорил футболиста переехать в «Телстар» за очень небольшую плату. Нам пришлось заплатить 10 тысяч евро «Фоле» в качестве компенсации», - вспоминает Бутер.

Если сейчас предложить Бутеру оглянуться назад, то он поймет: что-то в этом деле изначально пошло не так, ведь удивляла легкость, с которой «Фола» отпустила футболиста, успевшего сыграть 4 матча за национальную сборную. «Кроме того, до этого он неоднократно менял клубы в самом Люксембурге. Несмотря на его качества и заигранность в сборной, этот клуб почему-то очень легко отпустил его к нам. Мне всегда казалось, что тренеры тех команд, где играл Жерсон, не были тупицами. В этом был какой-то смысл», - говорит Бутер. В то же время тот переход люксембуржца Пит называет «типичным решением для «Телстара». «Мы должны были искать возможности, и использовать их. Например, мне удалось заполучить Роди де Бура и Йерди Схаутена только потому, что у «АДО Ден Хаага» были проблемы. В таком клубе как «Телстар» вы должны пользоваться ситуацией, чтобы иметь хоть какое-то пространство для маневра в будущем», - объясняет Бутер.

Мауро Мауриани, руководитель «Фолы», после ухода Родригеша заявил, что поведение футболиста не всегда было образцовым, и вскоре эта истина вскрылась уже в Велсене. «Он отличный футболист, не сомневайтесь в этом. Он был слишком хорош для «Телстара». Но он оказался немного ненормальным. Дружелюбный и милый мальчишка, но иногда у него уходила земля из-под ног. Если бы он жил и тренировался нормально, разумно и с хорошим настроем, то сейчас мог бы играть где-нибудь в Бундеслиге. Тогда он никогда в жизни не оказался бы в «Телстаре». У него большой потенциал, потому как Жерсон молниеносно быстр, обладает техникой, очень силен физически и имеет качества в завершении атак. Но иногда он бывает странным парнем», - говорит Бутер.

Когда Пита спрашивают о примерах странного поведения Родригеша, то возникает еще одна смешная история, помимо уже озвученной пляжной. «Он был популярен среди наших фанатов. Помню, как за тренировкой наблюдал маленький мальчик лет одиннадцати, и ему явно хотелось получить футболку Жерсона. Внезапно Родригеш прекратил тренировку, отошел к краю поля, взял футболку, которая ему не принадлежит, поставил на ней свою подпись, передал мальчишке и снова продолжил тренировку. Это правильное поведение? Нет, на самом деле это очень мило. Но, во-первых, он, по сути, украл чужую футболку, а во-вторых, разве правильно для профессионала бросать тренировку?» Бутер вздыхает и продолжает: «Он был весьма странным парнем в вопросе поступков. Иногда он мог только работать с мячом, ему не хотелось бороться и участвовать в отборе. Никто не хотел быть с ним в одной команде на тренировках, хотя все игроки считали его отличным футболистом и хорошим парнем. Но ты бы проигрывал, если бы был с ним».

В первых восьми матчах за «Телстар» Родригеш забил дважды, но также получил красную карточку. В домашней игре против «Дордрехта» он вышел на поле за пятнадцать минут до конца при преимуществе своей команды в счете (3:0), но всего через восемь минут был изгнан с поля за удар соперника ногой. Итог: дисквалификация на три матча. «Это его устраивало. Время от времени он вел себя странно, поэтому Снуи не мог его понять. Если что-то включалось в голове Жерсона, то он становился опасен для окружающих», - говорит Пит Бутер.

По его словам, «Телстару» больше не удалось сохранять Родригеша в составе после ничьей между Люксембургом и Францией (0:0), когда нападающий после красивого рывка пробил в штангу.

В последующие дни офис «Телстара» был наводнен звонками. Все хотели узнать о Жерсоне Родригеше. Сам же футболист пообещал перед камерами, что будет блистать и против Швеции через месяц, и лично даст шанс Нидерландам пройти квалификацию на чемпионат мира 2018 года.

Но все сложилось совсем иначе. Со Швецией Родригеш вышел на замену после перерыва, так и не сумев войти в игру, а его команда разгромно уступила (0:8). «Так часто случалось с обещаниями Жерсона. Снуи присылал ко мне его раза четыре. Я с ним разговаривал. Всегда были слезы и обещания стать большим профессионалом. Но этого не происходило. Его нельзя было держать дальше, ведь я не замечал улучшений в его поведении. Он был очень непостоянен. У меня сложились отличные отношения с его агентом, очень хорошим парнем, который старался ради карьеры Жерсона. Мы обсудили, что пора подыскать для парня другой клуб, а потому остались довольны, когда нам удалось вернуть деньги и даже немного заработать», - продолжает делится воспоминаниями от работы с Родригешем Бутер.

После 12 матчей за полгода в «Телстаре», Жерсон перешел в молдавский «Шериф». В клубе из Тирасполя люксембуржец провел год, прежде чем податься в японскую «Джубило Ивату». Самый же серьезный шаг в карьере Родригеша произошел еще через полгода, когда киевское «Динамо» привезло футболиста в Украину за 2 миллиона евро и подписало с Жерсоном контракт на пять лет. Со спортивной точки зрения, его переход в «Телстар» ныне кажется делом очень далеким, но поведение люксембуржца, похоже, не сильно изменилось.

Например, уже после полугода работы в «Динамо» Родригеш испортил отношения с главным тренером Алексеем Михайличенко, который недавно покинул этот пост.

Непонятная вспышка гнева в проигранном матче «Шахтеру» (1:2) со стороны Жерсона, а еще злоупотребление алкогольными напитками и драка с Виталием Буяльским на тренировке, привели к отъезду по аренде в «Анкарагюджю» уже в январе. С 6 голами и 2 ассистами в 11 матчах Жерсону удалось произвести впечатление в Турции, но он не сыграл последний матч сезона против «Галатасарая». Причина банальная для карьеры Родригеша – драка с одноклубником Анте Кулушичем на тренировке.


Instagram. Анте Кулушич после драки с Жерсоном Родригешом.

Очевидно, что непрерывный поток различных инцидентов мог бы привести к тому, что «Динамо» откажется от Родригеша. Но новый наставник команды Мирча Луческу в первых матчах сезона обратился к услугам 24-летнего футболиста сборной Люксембурга. В основном это вызвано кадровыми проблемами в команде. Талантливый Виктор Цыганков пока не готов на сто процентов, из-за чего в матче за Суперкубок против «Шахтера» (3:1) на поле появился Жерсон (забил гол), а в игре первого тура чемпионата Украины против «Олимпика» легионер появился на замену (отдал результативную передачу). В последнем на сегодня матче против «Десны» Родригеш провел на поле 25 минут, но вряд ли он получит место в составе на игру с АЗ. По крайней мере, так считает бывший тренер львовских «Карпат» Павел Кучеров, работающий в последние годы селекционером.

«Некоторые футболисты «Динамо» еще не набрали форму, а потому Луческу в матче за Суперкубок сыграл вторым составом. Те, кто вышел на поле тогда, хорошо поработали, и это нельзя игнорировать. Это добавит тренерскому штабу приятной головной боли при выборе состава. Но, скорее всего, впереди у «Динамо» будут играть Вербич, Цыганков и Супряга. Эти ребята читаются в стартовый состав, но тот матч с «Шахтером», конечно, может внести какие-то коррективы. Никогда не знаешь, что решит Луческу, ведь порой от делает удивительные вещи. Игра против АЗ – это настоящее испытание для «Динамо», потому как они хотят продолжить выступать в Лиге чемпионов. АЗ привычно больше работает с мячом, потому «Динамо», наверное, отдаст инициативу сопернику, чтобы выглядеть опаснее в контратаках. Против АЗ киевляне сыграют так же, как против «Шахтера»: компактно, дисциплинированно, со ставкой на быстрые контратаки. Это принесло команде успех, а потому будет использовано и сейчас», - прогнозирует Кучеров.

Если киевское «Динамо» сумеет пройти АЗ, а также обыграет в последнем раунде квалификации победителя пары «Рапид» - «Гент», и выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов, впереди Жерсона Родригеша ожидает яркая следующая глава в карьере.

Бутер до сих пор регулярно поддерживает связь с агентом Родригеша, и он всегда спрашивает, как поживает бывший форвард «Телстара». «Все хорошо, теперь он, кажется, ведет себя нормально», - приводит Бутер ответ агента. Но такие слова не совсем соответствуют происходившему с Жерсоном в последнее время. «Никогда не знаешь, видят ли футболисты свет впереди. Родригешу уже скоро 25 лет, так что все еще возможно. Он должен играть и показывать себя. Если пересмотреть его успешные действия, то можно подумать, что перед вами мировая звезда. Но проблема в том, что таковых наберется только на полчаса в его карьере. У Жерсона есть все качества, чтобы выходить на новый уровень. Если он научиться их реализовывать, то это игрок на 20, 30 или даже 40 миллионов долларов. Но на практике у него не все получается. Родригешу пора становиться профессионалом. Например, такой футболист, как Франк Корпершук, по-прежнему играет в первой команде «Телстара», хотя ему уже почти 36 лет. Но он все еще хорош и находится в прекрасной форме. Жерсон должен смотреть на таких людей, и анализировать, как они развивают карьеру, насколько усердно тренируются, и серьезно работают над улучшением своих навыков», - советует Бутер своему бывшему подопечному.

Тем не менее, экс-спортивный директор «Телстара» никогда не забудет сотрудничество с люксембуржцем: «Жерсон Родригеш – самый яркий футболист, которого я когда-либо приводил в «Телстар». Не самый лучший, потому что он не добился многого. Те же Схаутен, де Бур или Мохаммед Осман добились гораздо большего. Но то, как Жерсон сумел себя проявить с ходу… Да, он был самым ярким»…

Крис МЕЙЕР, Voetbalzone

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:36
    -3
    Ржу, это простое бревно, не более того.
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 17:35
    -4
    Ипать талант. Даже в Турции не смог заиграть - выбросили оттуда как сраную собачёнку. Наверное лучше куевский приют для бездомных животных чем турецкая эвтаназия
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