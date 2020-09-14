Шахтер подписал контракт на 5 лет с глобальным спортивным брендом

Компания Puma стала новым спортивным партнером «горняков»

  • 14.09.2020 20:14
  • 2804 просмотра
  • 5 комментариев
Шахтер подписал контракт на 5 лет с глобальным спортивным брендом
© ФК Шахтер Донецк

Компания Puma стала новым спортивным партнером ФК «Шахтер». Клуб подписал пятилетний контракт с глобальным спортивным брендом. Презентация новой формы «горняков» запланирована к старту сезона 2021/22.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», рассказал:

– Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для «Шахтера» это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве.

Владимир Горобец, генеральный директор Puma в Украине, отметил:

– Компания Puma активно развивается на глобальном уровне и сегодня является одним из наиболее быстрорастущих спортивных брендов. Важной частью глобальной стратегии Puma является развитие футбольного направления. Мы не могли себе представить лучшего партнера на украинском рынке, нежели «Шахтер». К концу этого года планируем иметь 30 собственных магазинов. Бренд представлен во всех ведущих спортивных сетях страны. В конце прошлого года мы запустили собственный интернет-магазин.

Я уверен, что партнерство с «Шахтером» позволит нам продолжить этот рост и будет служить неким импульсом для дальнейших достижений. Сегодня и украинская команда Puma, и глобальная команда Puma в Германии, и «Шахтер» активно работают над созданием новой формы. Я очень надеюсь, что у нас получится соответствовать ожиданиям игроков и самых требовательных болельщиков.

Первым шагом в партнерстве стал совместный видеоролик, который можно найти на официальных каналах PUMA и ФК «Шахтер». Также сообщается, что уже согласована новая форма для футболистов, которая оправдает надежды и игроков, и наиболее требовательных болельщиков. Ее презентация запланирована к старту сезона 2021/22. Компании верят в общую победу на поле и за его пределами.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 20:53
    +1
    2020 год,Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», рассказал:
    – Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для «Шахтера» это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве.
    2008 год,Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», рассказал:
    – – Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Nike. Для «Шахтера» это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Nike полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве.
    что это за направление такое?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.09.2020 20:48
    -1
    Кто в Украине умеет продвигать футбольный бизнес (и - связанный с футболом) - лучше, чем РЛА?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.09.2020 20:45
    +1
    umnuy2, 14.09.2020 20:29
    Найк крутую делал форму для Шахтера,эксклюзивную.
    Странно что разбежались.
    Шахтер - сегодня узнаваемая команда в Европе, причем регулярно, стабильно выступающая на достаточно высоком уровне. Думаю за право (в Украине) представляться Шахтером - соперничают бренды (Найк, Пума, может и еще были - мы просто не знаем)...
    То, что именно Пума выиграла спортивное партнерство с Шахтером - значит, что именно Пума сделала Шахтеру наиболее интересное, в конечном итоге - наиболее выгодное предложение, раз Шахтер выбрал этого партнера.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 20:33
    -1
    У МС и Дортмунд пума,но все равно наверно шаг назад а не вперёд.
    Найк как-то солидно
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 20:29
    +1
    Найк крутую делал форму для Шахтера,эксклюзивную.
    Странно что разбежались.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 20:53
    +1
    2020 год,Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», рассказал:
    – Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для «Шахтера» это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве.
    2008 год,Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», рассказал:
    – – Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Nike. Для «Шахтера» это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Nike полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве.
    что это за направление такое?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.09.2020 20:45
    +1
    umnuy2, 14.09.2020 20:29
    Найк крутую делал форму для Шахтера,эксклюзивную.
    Странно что разбежались.
    Шахтер - сегодня узнаваемая команда в Европе, причем регулярно, стабильно выступающая на достаточно высоком уровне. Думаю за право (в Украине) представляться Шахтером - соперничают бренды (Найк, Пума, может и еще были - мы просто не знаем)...
    То, что именно Пума выиграла спортивное партнерство с Шахтером - значит, что именно Пума сделала Шахтеру наиболее интересное, в конечном итоге - наиболее выгодное предложение, раз Шахтер выбрал этого партнера.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 20:29
    +1
    Найк крутую делал форму для Шахтера,эксклюзивную.
    Странно что разбежались.
    Ссылка
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