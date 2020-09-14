Шахтер подписал контракт на 5 лет с глобальным спортивным брендом

Компания Puma стала новым спортивным партнером ФК «Шахтер». Клуб подписал пятилетний контракт с глобальным спортивным брендом. Презентация новой формы «горняков» запланирована к старту сезона 2021/22.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», рассказал:

– Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для «Шахтера» это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве.

Владимир Горобец, генеральный директор Puma в Украине, отметил:

– Компания Puma активно развивается на глобальном уровне и сегодня является одним из наиболее быстрорастущих спортивных брендов. Важной частью глобальной стратегии Puma является развитие футбольного направления. Мы не могли себе представить лучшего партнера на украинском рынке, нежели «Шахтер». К концу этого года планируем иметь 30 собственных магазинов. Бренд представлен во всех ведущих спортивных сетях страны. В конце прошлого года мы запустили собственный интернет-магазин.

Я уверен, что партнерство с «Шахтером» позволит нам продолжить этот рост и будет служить неким импульсом для дальнейших достижений. Сегодня и украинская команда Puma, и глобальная команда Puma в Германии, и «Шахтер» активно работают над созданием новой формы. Я очень надеюсь, что у нас получится соответствовать ожиданиям игроков и самых требовательных болельщиков.

Первым шагом в партнерстве стал совместный видеоролик, который можно найти на официальных каналах PUMA и ФК «Шахтер». Также сообщается, что уже согласована новая форма для футболистов, которая оправдает надежды и игроков, и наиболее требовательных болельщиков. Ее презентация запланирована к старту сезона 2021/22. Компании верят в общую победу на поле и за его пределами.