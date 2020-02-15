Лишь одна ничья! Олимпик выиграл 9 из 10 спаррингов на сборах в Турции

Донецкий «Олимпик» завершил работу на втором учебно-тренировочном сборе в Турции, который проходил с 1 по 14 февраля. Как и на первом сборе, команда Висенте Гомеса провела пять контрольных матчей.

Всего на двух сборах «Олимпик» сыграл 10 спаррингов, в которых одержал 9 побед. Только один раз была зафиксирована ничья. Общий счет – 23:3.

Предлагаем ознакомиться с результатами контрольных матчей «Олимпика»:

17.01. «Олимпик» – «Вииторул» (Румыния) – 2:1

18.01. «Олимпик» – «Сабаил» (Азербайджан) – 3:1

22.01. «Олимпик» – «Корона» (Польша) – 2:0

26.01. «Олимпик» – «Спартак Трнава» (Словакия) – 1:0

27.01. «Олимпик» – «Спартак Суботица» (Сербия) – 4:0

04.02. «Олимпик» – «Локомотив Пловдив» (Болгария) – 4:0

07.02. «Олимпик» – «Работнички» (Северная Македония) – 1:1

08.02. «Олимпик» – «Расинг» (Люксембург) – 3:0

13.02. «Олимпик» – «Динамо Батуми» (Грузия) – 1:0

14.02. «Олимпик» – «Кайсар» (Казахстан) – 2:0

Первый официальный матч в 2020 году «Олимпик» проведет 23 февраля. В 19-м туре украинской Премьер-лиги подопечные Висенте Гомеса примут ПФК «Львов».

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