ОФИЦИАЛЬНО: Матч Олимпик – Львов перенесен на 23 февраля

Дата изменена в связи с переносом поединка «Динамо» – «Ворскла» на стадион имени Лобановского

  • 15.02.2020 10:15
  • 1122 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Матч Олимпик – Львов перенесен на 23 февраля
© ФК Олимпик Донецк

Украинская Премьер-лига заявила, что матч 19-го тура «Олимпик» – «Львов» перенесен на 23 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прозвучит в 19:30.

Изначально матч должен был состояться 22 февраля, однако в этот день киевское «Динамо» на вышеупомянутой арене примет полтавскую «Ворсклу».

Домашний поединок «бело-синих» не состоится на НСК «Олимпийский», так как столичный клуб был наказан поединком без зрителей за расистский скандал на матче «Шахтер» – «Динамо» осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» нашло лазейку, как провести матч против «Ворсклы» со зрителями.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 11:10
    +3
    Еще одни даунецкие беженцы, которые не хотят домашние матчи в Мариуполе играть.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 11:10
    +3
    Еще одни даунецкие беженцы, которые не хотят домашние матчи в Мариуполе играть.
    Ссылка
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