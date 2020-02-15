ОФИЦИАЛЬНО: Матч Олимпик – Львов перенесен на 23 февраля

Украинская Премьер-лига заявила, что матч 19-го тура «Олимпик» – «Львов» перенесен на 23 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прозвучит в 19:30.

Изначально матч должен был состояться 22 февраля, однако в этот день киевское «Динамо» на вышеупомянутой арене примет полтавскую «Ворсклу».

Домашний поединок «бело-синих» не состоится на НСК «Олимпийский», так как столичный клуб был наказан поединком без зрителей за расистский скандал на матче «Шахтер» – «Динамо» осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» нашло лазейку, как провести матч против «Ворсклы» со зрителями.