Динамо нашло лазейку, как провести матч против Ворсклы со зрителями

Киевское «Динамо» проинформировало УПЛ и УАФ о том, что поединок 19-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Ворскла» пройдет со зрителями.

Согласно пункту «є» 26-й статьи обновленного регламента УАФ об инфраструктуре и мерах безопасности, вход на матч будет разрешен детям до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей.

«Статья 26. Ограничение доступа к спортивному сооружению 26.1. Если УАФ принято решение о проведении матча без зрителей, то право на его посещение имеют исключительно следующие лица (согласно аккредитациям и удостоверениям), а именно: є) дети в возрасте до 14 лет (при надлежащем сопровождении, что согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и/или футбольных академий, приглашенные на матч бесплатно».

Ранее сообщалось, что матч «Динамо» — «Ворскла» пройдет без зрителей. Киевский клуб был наказан за расистский скандал на матче «Шахтер» — «Динамо» минувшей осенью. Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу «Динамо» на решение КДК УАФ от 21-го ноября 2019-го года.

Матч 19-го тура УПЛ «Динамо» — «Ворскла» состоится в субботу, 22-го февраля.