Динамо нашло лазейку, как провести матч против Ворсклы со зрителями

Доступ на игру получат дети до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей

  • 14.02.2020 11:17
  • 1058 просмотров
  • 3 комментария
Динамо нашло лазейку, как провести матч против Ворсклы со зрителями
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проинформировало УПЛ и УАФ о том, что поединок 19-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Ворскла» пройдет со зрителями.

Согласно пункту «є» 26-й статьи обновленного регламента УАФ об инфраструктуре и мерах безопасности, вход на матч будет разрешен детям до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей.

«Статья 26. Ограничение доступа к спортивному сооружению

26.1. Если УАФ принято решение о проведении матча без зрителей, то право на его посещение имеют исключительно следующие лица (согласно аккредитациям и удостоверениям), а именно:

є) дети в возрасте до 14 лет (при надлежащем сопровождении, что согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и/или футбольных академий, приглашенные на матч бесплатно».

Ранее сообщалось, что матч «Динамо» — «Ворскла» пройдет без зрителей. Киевский клуб был наказан за расистский скандал на матче «Шахтер» — «Динамо» минувшей осенью. Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу «Динамо» на решение КДК УАФ от 21-го ноября 2019-го года.

Матч 19-го тура УПЛ «Динамо» — «Ворскла» состоится в субботу, 22-го февраля.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 14.02.2020 11:32
    0
    kerch30, 14.02.2020 11:23
    дети до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей будут произносить звуки сов и жечь файера
    Если будет так, то это будет полный ... пипец
    Но, надеюсь, это будут дети, в сопровождении родителей. Тогда не вижу в этом ничего плохлго (хотя, конечно, дети разные бывают, как и родители)
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    serge_kr
      serge_kr, 14.02.2020 11:29
    -1
    какое же гнилое руководство Динамо, считают себя особенными и не подчиняются правилам
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    kerch30
      kerch30, 14.02.2020 11:23
    +1
    дети до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей будут произносить звуки сов и жечь файера
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.02.2020 11:23
    +1
    дети до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей будут произносить звуки сов и жечь файера
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 14.02.2020 11:32
    0
    kerch30, 14.02.2020 11:23
    дети до 14-ти лет из футбольных школ Киева в сопровождении родителей будут произносить звуки сов и жечь файера
    Если будет так, то это будет полный ... пипец
    Но, надеюсь, это будут дети, в сопровождении родителей. Тогда не вижу в этом ничего плохлго (хотя, конечно, дети разные бывают, как и родители)
    Ссылка
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