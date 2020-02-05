Апелляция Динамо на проведение одного матча без зрителей отклонена

Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета УАФ. Он оставил в силе решение КДК УАФ по так называемому делу Тайсона.
Комитет УАФ считает, что болельщики киевского «Динамо» 10 ноября в матче против «Шахтера» в Харькове оскорбляли бразильца расистскими выкриками.
Киевское «Динамо» наказано проведением одного матча без зрителей и денежным штрафом в 500 тысяч грн. Решение можно оспорить в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.
Скорее всего, первый в истории Украины VAR-поединок между «Динамо» и «Ворсклой», который состоится 22 февраля, пройдет без зрителей.
Источник — Sport.ua
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Откуда они тогда берутся?
—————-
Первый матч в истории УПЛ с ВАР, а эти дурачки его делают без зрителей , когда посещаемость и так ужасная
Ахахаха, как же смешно с этих мошенников
Откуда они тогда берутся?
—————-
Первый матч в истории УПЛ с ВАР, а эти дурачки его делают без зрителей , когда посещаемость и так ужасная
Ахахаха, как же смешно с этих мошенников
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