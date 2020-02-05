Апелляция Динамо на проведение одного матча без зрителей отклонена

Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета УАФ. Он оставил в силе решение КДК УАФ по так называемому делу Тайсона.

Комитет УАФ считает, что болельщики киевского «Динамо» 10 ноября в матче против «Шахтера» в Харькове оскорбляли бразильца расистскими выкриками.

Киевское «Динамо» наказано проведением одного матча без зрителей и денежным штрафом в 500 тысяч грн. Решение можно оспорить в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.

Скорее всего, первый в истории Украины VAR-поединок между «Динамо» и «Ворсклой», который состоится 22 февраля, пройдет без зрителей.