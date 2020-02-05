Апелляция Динамо на проведение одного матча без зрителей отклонена

Скорее всего, первый в истории Украины VAR-поединок пройдет без зрителей

  • 05.02.2020 20:59
  • 868 просмотров
  • 9 комментариев
Апелляция Динамо на проведение одного матча без зрителей отклонена
© НСК Олимпийский

Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание Апелляционного комитета УАФ. Он оставил в силе решение КДК УАФ по так называемому делу Тайсона.

Комитет УАФ считает, что болельщики киевского «Динамо» 10 ноября в матче против «Шахтера» в Харькове оскорбляли бразильца расистскими выкриками.

Киевское «Динамо» наказано проведением одного матча без зрителей и денежным штрафом в 500 тысяч грн. Решение можно оспорить в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.

Скорее всего, первый в истории Украины VAR-поединок между «Динамо» и «Ворсклой», который состоится 22 февраля, пройдет без зрителей.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 21:42
    0
    AK_228, 05.02.2020 21:37
    А зачем он на полном!?
    Так хоть покричат какой ориентации судья
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 21:37
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 21:32
    И кому этот вар нужен на пустом стадионе?
    А зачем он на полном!?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 21:32
    +1
    И кому этот вар нужен на пустом стадионе?
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 21:27
    -1
    Наша Тайся горько плачет - запихали в жопу мячик )))а если без шуток, то с нетерпением ждём плачущего мальчика на Олимпийском 🤣🤣🤣он не плакать - он рыдать будет 😉😉
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    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 21:26
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:17
    Ничего страшного. Сейчас на матчи Динамо и так никто не ходит. Эту тягомотину можно и дома посмотреть
    11000 тыс самая посещаемая команда Упл.
    Откуда они тогда берутся?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 21:25
    0
    Защитникам пятнистых сов привет
    Ссылка
    Alexey Antonenko
      Alexey Antonenko, 05.02.2020 21:23
    0
    Предлагаю организации защиты пятнистых сов подать в ЕСПЧ на УАФ
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 21:18
    +1
    Вот удивительно , ахметовская организация насолила Динамо , как удивителньо, никогда такого не было и вот опять
    —————-
    Первый матч в истории УПЛ с ВАР, а эти дурачки его делают без зрителей , когда посещаемость и так ужасная
    Ахахаха, как же смешно с этих мошенников
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:17
    0
    Ничего страшного. Сейчас на матчи Динамо и так никто не ходит. Эту тягомотину можно и дома посмотреть
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 21:32
    +1
    И кому этот вар нужен на пустом стадионе?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 21:26
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:17
    Ничего страшного. Сейчас на матчи Динамо и так никто не ходит. Эту тягомотину можно и дома посмотреть
    11000 тыс самая посещаемая команда Упл.
    Откуда они тогда берутся?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 21:18
    +1
    Вот удивительно , ахметовская организация насолила Динамо , как удивителньо, никогда такого не было и вот опять
    —————-
    Первый матч в истории УПЛ с ВАР, а эти дурачки его делают без зрителей , когда посещаемость и так ужасная
    Ахахаха, как же смешно с этих мошенников
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 21:42
    0
    AK_228, 05.02.2020 21:37
    А зачем он на полном!?
    Так хоть покричат какой ориентации судья
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 21:37
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 21:32
    И кому этот вар нужен на пустом стадионе?
    А зачем он на полном!?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 21:25
    0
    Защитникам пятнистых сов привет
    Ссылка
    Alexey Antonenko
      Alexey Antonenko, 05.02.2020 21:23
    0
    Предлагаю организации защиты пятнистых сов подать в ЕСПЧ на УАФ
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:17
    0
    Ничего страшного. Сейчас на матчи Динамо и так никто не ходит. Эту тягомотину можно и дома посмотреть
    Ссылка
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