УПЛ: стало известно, на каких матчах будет работать VAR

В среду стало известно, что УПЛ с первого тура второй части сезона официально запускает систему VAR, а теперь опубликован список матчей, на которых будет работать видеоассистент арбитра.
Напомним, только два матча в каждом туре будут работать с VAR. При этом игры должны проходить в разные дни.
Кроме расписания до завершения первой части чемпионата известно, что VAR будет применен на двух матчах четвертьфинала Кубка Украины.
19-й тур
Динамо - Ворскла
Шахтер - Десна
20-й тур
Днепр-1 - Динамо
Заря - Олимпик
21-й тур
Динамо - Колос
Шахтер - Днепр-1
22-й тур
Александрия - Динамо
Днепр-1 - Мариуполь
Кубок Украины
1/4 финала
Динамо - Александрия
Десна - Ворскла
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.