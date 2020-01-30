УПЛ: стало известно, на каких матчах будет работать VAR

По два матча в туре

  • 30.01.2020 19:23
  • 1944 просмотра
  • 7 комментариев
УПЛ: стало известно, на каких матчах будет работать VAR
© ffu.ua

В среду стало известно, что УПЛ с первого тура второй части сезона официально запускает систему VAR, а теперь опубликован список матчей, на которых будет работать видеоассистент арбитра.

Напомним, только два матча в каждом туре будут работать с VAR. При этом игры должны проходить в разные дни.

Кроме расписания до завершения первой части чемпионата известно, что VAR будет применен на двух матчах четвертьфинала Кубка Украины.

19-й тур

Динамо - Ворскла

Шахтер - Десна

20-й тур

Днепр-1 - Динамо

Заря - Олимпик

21-й тур

Динамо - Колос

Шахтер - Днепр-1

22-й тур

Александрия - Динамо

Днепр-1 - Мариуполь

Кубок Украины

1/4 финала

Динамо - Александрия

Десна - Ворскла

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 30.01.2020 20:37
    0
    Тут даже говорить не о чем...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 30.01.2020 20:19
    0
    И ещё... Тут написано, что эту нашу недосистему будут использовать на двух матчах, если они будут проходить в разные дни... Уже смешно.... Наворовали только на один монитор?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 30.01.2020 20:14
    0
    Динамо попало конкретно. Будут каждое касание рассматривать. Толтко наше совковое фэфэу додумалось ВАР выборочно использовать. У нас чемпионат и так на дно опустили. Скоро будет под грунтом.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 19:57
    +1
    Нужно,чтобы система на всех матчах чемпионата работала,или нигде,а выборочно это не очень хорошо,
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 30.01.2020 19:46
    +4
    Тут мы смотрим, а здесь не смотрим.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.01.2020 19:34
    +6
    А що за ВАР лише Динамо скидалося?
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 30.01.2020 19:27
    +3
    Динамо-5,Шахтьор-2,Зоря-1 які висновки можна зробити?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.01.2020 19:34
    +6
    А що за ВАР лише Динамо скидалося?
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 30.01.2020 19:46
    +4
    Тут мы смотрим, а здесь не смотрим.
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 30.01.2020 19:27
    +3
    Динамо-5,Шахтьор-2,Зоря-1 які висновки можна зробити?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 19:57
    +1
    Нужно,чтобы система на всех матчах чемпионата работала,или нигде,а выборочно это не очень хорошо,
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 30.01.2020 20:37
    0
    Тут даже говорить не о чем...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 30.01.2020 20:19
    0
    И ещё... Тут написано, что эту нашу недосистему будут использовать на двух матчах, если они будут проходить в разные дни... Уже смешно.... Наворовали только на один монитор?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 30.01.2020 20:14
    0
    Динамо попало конкретно. Будут каждое касание рассматривать. Толтко наше совковое фэфэу додумалось ВАР выборочно использовать. У нас чемпионат и так на дно опустили. Скоро будет под грунтом.
    Ссылка
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