УПЛ: стало известно, на каких матчах будет работать VAR

В среду стало известно, что УПЛ с первого тура второй части сезона официально запускает систему VAR, а теперь опубликован список матчей, на которых будет работать видеоассистент арбитра.

Напомним, только два матча в каждом туре будут работать с VAR. При этом игры должны проходить в разные дни.

Кроме расписания до завершения первой части чемпионата известно, что VAR будет применен на двух матчах четвертьфинала Кубка Украины.

19-й тур

Динамо - Ворскла

Шахтер - Десна

20-й тур

Днепр-1 - Динамо

Заря - Олимпик

21-й тур

Динамо - Колос

Шахтер - Днепр-1

22-й тур

Александрия - Динамо

Днепр-1 - Мариуполь

Кубок Украины

1/4 финала

Динамо - Александрия

Десна - Ворскла