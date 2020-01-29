ОФИЦИАЛЬНО. Система VAR будет впервые использована в УПЛ в феврале

УПЛ подтвердила, что уже со второй части нынешнего сезона система видеоассистента арбитра VAR будет запущена в чемпионате Украины в полноценном режиме.

Впервые в полном объеме VAR будет применен 22-го февраля в матче УПЛ «Динамо» - «Ворскла».

«Матч «Динамо» - «Ворскла» 22-го февраля станет историческим в УПЛ, так как во время игры впервые будет использоваться система VAR», - рассказал Олег Протасов, вице-президент Украинской ассоциации футбола.

VAR в УПЛ будет использоваться только на двух матчах тура, но они не должны проходить в один день.

23-го февраля VAR будет работать на матче «Шахтер» - «Десна».

Система VAR уже работает на матчах большинства топовых европейских чемпионатах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что видеоассистент рефери позволяет арбитру по ходу встречи обращаться к повторам в спорных моментах. В категорию спорных входят голы, назначение пенальти, удаление игрока.