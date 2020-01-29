ОФИЦИАЛЬНО. Система VAR будет впервые использована в УПЛ в феврале

На матче с участием «Динамо»

  • 29.01.2020 19:49
  • 1093 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Система VAR будет впервые использована в УПЛ в феврале
© ffu.ua

УПЛ подтвердила, что уже со второй части нынешнего сезона система видеоассистента арбитра VAR будет запущена в чемпионате Украины в полноценном режиме.

Впервые в полном объеме VAR будет применен 22-го февраля в матче УПЛ «Динамо» - «Ворскла».

«Матч «Динамо» - «Ворскла» 22-го февраля станет историческим в УПЛ, так как во время игры впервые будет использоваться система VAR», - рассказал Олег Протасов, вице-президент Украинской ассоциации футбола.

VAR в УПЛ будет использоваться только на двух матчах тура, но они не должны проходить в один день.

23-го февраля VAR будет работать на матче «Шахтер» - «Десна».

Система VAR уже работает на матчах большинства топовых европейских чемпионатах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что видеоассистент рефери позволяет арбитру по ходу встречи обращаться к повторам в спорных моментах. В категорию спорных входят голы, назначение пенальти, удаление игрока.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 29.01.2020 20:11
    +2
    Интересно другое. Для точных решений VAR нужно множество камер высокого разрешения. Даже у Денисова их меньше и они хуже, не говоря уже про 2+2. Вопрос: мы наконец-то получим трансляции такого же качества как в АПЛ или спецы в кабинке будут определять офсайд или подтверждать правильность решения главного арбитра по картинке из 90-х годов?
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 29.01.2020 20:08
    -2
    На молодежках когда испитивали левие пенальти Динамо (Сови) давали
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 20:00
    -1
    Обслуживать систему будет судья Бакс
    Ссылка
    Alexey Antonenko
      Alexey Antonenko, 29.01.2020 19:54
    -2
    А обслуживать систему Денисов будет?
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 29.01.2020 20:11
    +2
    Интересно другое. Для точных решений VAR нужно множество камер высокого разрешения. Даже у Денисова их меньше и они хуже, не говоря уже про 2+2. Вопрос: мы наконец-то получим трансляции такого же качества как в АПЛ или спецы в кабинке будут определять офсайд или подтверждать правильность решения главного арбитра по картинке из 90-х годов?
    Ссылка
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