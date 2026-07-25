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Другие новости
25 июля 2026, 10:59 | Обновлено 25 июля 2026, 12:33
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Клопп – коуч Бундестим, старт Первой лиги, успех Фьюри, фиаско в баскетболе

Главные новости за 24 июля на Sport.ua

25 июля 2026, 10:59 | Обновлено 25 июля 2026, 12:33
950
0
Клопп – коуч Бундестим, старт Первой лиги, успех Фьюри, фиаско в баскетболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариуш Вах и Тайсон Фьюри
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Юрген Клопп возглавил сборную Германии
Немецкий специалист возвращается к тренерской работе

2. ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый экс-игрок Баварии возглавил сборную Бельгии
Марк ван Боммел стал главным тренером национальной команды

3. Ничья с автоголом. Александрия и тернопольская Нива разошлись миром
Поединок Первой лиги завершился со счетом 1:1

4. Гол Овусу с пенальти. Кудровка в гостевом спарринге обыграла Оболонь
Товарищеский поединок завершился со счетом 1:0

5. Полный провал. Сборная Украины U-18 разгромно проиграла Чехии на старте ЧЕ
Украинские баскетболисты не сумели найти свою игру в атаке на Евробаскете U-18

6. Действительно ли Феррари доминирует в Венгрии, и кто быстрее, чем кажется
Анализ выступлений на Хунгароринге. Кто удивил, кому стоит улучшить результаты

7A. Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Ангелина в трех сетах проиграла Тамаре Корпач в матче 1/4 финала

7B. Снигур в Праге вышла во второй полуфинал в карьере на турнирах WTA Tour
Дарья обыграла Ланлану Тараруди в двух сетах, повесив баранку в первой партии

8. Тайсон Фьюри в Таиланде заставил Мариуша Ваха отказаться от продолжения боя
Британский боксер получил специальный пояс WBC Metta Humanitarian

9. Джошуа сразится против Пренги – финальный экзамен перед Фьюри для Энтони
Сможет ли Кристиан принять экзамен?

10. О Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Анализ поражения в противостоянии с ПАОК в первой игре Q2 Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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