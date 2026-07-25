Клопп – коуч Бундестим, старт Первой лиги, успех Фьюри, фиаско в баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Юрген Клопп возглавил сборную Германии

Немецкий специалист возвращается к тренерской работе

2. ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый экс-игрок Баварии возглавил сборную Бельгии

Марк ван Боммел стал главным тренером национальной команды

3. Ничья с автоголом. Александрия и тернопольская Нива разошлись миром

Поединок Первой лиги завершился со счетом 1:1

4. Гол Овусу с пенальти. Кудровка в гостевом спарринге обыграла Оболонь

Товарищеский поединок завершился со счетом 1:0

5. Полный провал. Сборная Украины U-18 разгромно проиграла Чехии на старте ЧЕ

Украинские баскетболисты не сумели найти свою игру в атаке на Евробаскете U-18

6. Действительно ли Феррари доминирует в Венгрии, и кто быстрее, чем кажется

Анализ выступлений на Хунгароринге. Кто удивил, кому стоит улучшить результаты

7A. Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Ангелина в трех сетах проиграла Тамаре Корпач в матче 1/4 финала

7B. Снигур в Праге вышла во второй полуфинал в карьере на турнирах WTA Tour

Дарья обыграла Ланлану Тараруди в двух сетах, повесив баранку в первой партии

8. Тайсон Фьюри в Таиланде заставил Мариуша Ваха отказаться от продолжения боя

Британский боксер получил специальный пояс WBC Metta Humanitarian

9. Джошуа сразится против Пренги – финальный экзамен перед Фьюри для Энтони

Сможет ли Кристиан принять экзамен?

10. О Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо

Анализ поражения в противостоянии с ПАОК в первой игре Q2 Лиги Европы