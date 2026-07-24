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Александрия
24.07.2026 16:00 – FT 1 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 20:28 |
733
3

Ничья с автоголом. Александрия и тернопольская Нива разошлись миром

Поединок «Александрия» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:1

24 июля 2026, 20:28 |
733
3 Comments
Ничья с автоголом. Александрия и тернопольская Нива разошлись миром
ФК Александрия
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В пятницу, 24 июля, в Александрии состоялся поединок 1-го тура Первой лиги. «Александрия» принимала тернопольскую «Ниву».

Поединок пришлось прервать на 24-й минуте. Причиной послужила воздушная тревога.

После возобновления матча хороший шанс забить был у «Александрии». После подачи углового и мощного удара мяч приняла на себя перекладина. Через несколько минут «Ниву» от гола спас уже голкипер.

И все же «Александрия» добилась своего. После подачи со штрафного в компенсированное время игрок «Нивы» Василий Буртник срезал мяч в свои ворота.

На 56-й минуте снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Команды и болельщики были вынуждены пройти в укрытие.

После очередного возобновления матча инициативой завладели игроки тернопольского клуба. И на 77-й минуте Андрей Борячук сравнял счет.

Первая лига. 1-й тур. Александрия, Стадион «Ника». 24 июля

«Александрия» – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Гол: Буртник, 45 +1 (автогол) – Борячук, 77

Видеозапись матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Нива Тернополь).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Василий Буртник (Нива Тернополь).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия Нива Тернополь автогол Василий Буртник Андрей Борячук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Цирк на дроте опять нас посетил! Урааа!
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Норм начало для александрии, да здраствует вторая лига...
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0
Курва, колись надіявся шо Бурячок до збірної легко доросте, а він з Шахти до підгаєцького колгоспу стрімко умудрився деградувати 
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0
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