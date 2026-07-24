Ничья с автоголом. Александрия и тернопольская Нива разошлись миром
Поединок «Александрия» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:1
В пятницу, 24 июля, в Александрии состоялся поединок 1-го тура Первой лиги. «Александрия» принимала тернопольскую «Ниву».
Поединок пришлось прервать на 24-й минуте. Причиной послужила воздушная тревога.
После возобновления матча хороший шанс забить был у «Александрии». После подачи углового и мощного удара мяч приняла на себя перекладина. Через несколько минут «Ниву» от гола спас уже голкипер.
И все же «Александрия» добилась своего. После подачи со штрафного в компенсированное время игрок «Нивы» Василий Буртник срезал мяч в свои ворота.
На 56-й минуте снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Команды и болельщики были вынуждены пройти в укрытие.
После очередного возобновления матча инициативой завладели игроки тернопольского клуба. И на 77-й минуте Андрей Борячук сравнял счет.
Первая лига. 1-й тур. Александрия, Стадион «Ника». 24 июля
«Александрия» – «Нива» (Тернополь) – 1:1
Гол: Буртник, 45 +1 (автогол) – Борячук, 77
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист стремится к переходу в «Реал»
Александра не сыграет против Аванесян в 1/4 финала грунтовых соревнований в Германии