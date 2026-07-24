Ничья с автоголом. Александрия и тернопольская Нива разошлись миром

В пятницу, 24 июля, в Александрии состоялся поединок 1-го тура Первой лиги. «Александрия» принимала тернопольскую «Ниву».

Поединок пришлось прервать на 24-й минуте. Причиной послужила воздушная тревога.

После возобновления матча хороший шанс забить был у «Александрии». После подачи углового и мощного удара мяч приняла на себя перекладина. Через несколько минут «Ниву» от гола спас уже голкипер.

И все же «Александрия» добилась своего. После подачи со штрафного в компенсированное время игрок «Нивы» Василий Буртник срезал мяч в свои ворота.

На 56-й минуте снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Команды и болельщики были вынуждены пройти в укрытие.

После очередного возобновления матча инициативой завладели игроки тернопольского клуба. И на 77-й минуте Андрей Борячук сравнял счет.

Первая лига. 1-й тур. Александрия, Стадион «Ника». 24 июля

«Александрия» – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Гол: Буртник, 45 +1 (автогол) – Борячук, 77

Видеозапись матча