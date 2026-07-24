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Первая лига
Александрия
24.07.2026 16:00 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 00:04 | Обновлено 24 июля 2026, 00:10
41
0

Александрия – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 24 июля в 16:00 по Киеву

24 июля 2026, 00:04 | Обновлено 24 июля 2026, 00:10
41
0
Александрия – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь
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В пятницу, 24 июля, состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между «Александрией» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Александрия

Предыдущий сезон Премьер-лиги для «Александрии» прошел очень сложно. После значительных кадровых потерь за 30 туров коллективу удалось набрать всего 17 очков, позволивших ему занять предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы. Из-за снятия «Руха» «Александрия» получила шанс сохранить прописку через переходные игры, но там уступила «Левому Берегу».

Кубок Украины клуб покинул на стадии 1/16 финала после поражения против будущего победителя «Динамо Киев» со счетом 2:1.

Нива Тернополь

Непросто прошел сезон и для «Нивы», которая после чудесного начала ощутимо забуксовала. После 30 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива было всего 34 балла, благодаря которым он занял 12-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета было небольшим – всего 4 очка.

В Кубке Украины тернополяне также не поразили – сначала им удалось обыграть «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», однако в 1/8 финала «Нива» проиграла «Буковине» со счетом 2:1.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2015 году в рамках Премьер-лиги. Тогда минимальную победу одержала «Александрия» благодаря голу Грицюка.

Интересные факты

  • В 5/6 предыдущих официальных матчах «Александрии» забивали обе команды.
  • В 2026 году «Александрия» одержала только 1 победу в официальном матче.
  • В 3/4 последних официальных матчах «Нивы» было забито больше 2.5 гола.


Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Александрия
24 июля 2026 -
16:00
Нива Тернополь
Тотал больше 2 1.55 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Нива Тернополь прогнозы Александрия прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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