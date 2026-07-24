В пятницу, 24 июля, состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между «Александрией» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 16:00.



Александрия



Предыдущий сезон Премьер-лиги для «Александрии» прошел очень сложно. После значительных кадровых потерь за 30 туров коллективу удалось набрать всего 17 очков, позволивших ему занять предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы. Из-за снятия «Руха» «Александрия» получила шанс сохранить прописку через переходные игры, но там уступила «Левому Берегу».



Кубок Украины клуб покинул на стадии 1/16 финала после поражения против будущего победителя «Динамо Киев» со счетом 2:1.



Нива Тернополь



Непросто прошел сезон и для «Нивы», которая после чудесного начала ощутимо забуксовала. После 30 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива было всего 34 балла, благодаря которым он занял 12-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета было небольшим – всего 4 очка.



В Кубке Украины тернополяне также не поразили – сначала им удалось обыграть «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», однако в 1/8 финала «Нива» проиграла «Буковине» со счетом 2:1.



Личные встречи



Последний раз клубы играли между собой еще в 2015 году в рамках Премьер-лиги. Тогда минимальную победу одержала «Александрия» благодаря голу Грицюка.



Интересные факты

В 5/6 предыдущих официальных матчах «Александрии» забивали обе команды.

В 2026 году «Александрия» одержала только 1 победу в официальном матче.

В 3/4 последних официальных матчах «Нивы» было забито больше 2.5 гола.



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