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Первая лига
Феникс-Мариуполь
24.07.2026 14:00 - : -
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 июля 2026, 08:57 | Обновлено 24 июля 2026, 08:59
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0

Феникс-Мариуполь – Виктория, Александрия – Нива Т. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Первой лиги

24 июля 2026, 08:57 | Обновлено 24 июля 2026, 08:59
100
0
Феникс-Мариуполь – Виктория, Александрия – Нива Т. Смотреть онлайн LIVE
ФК Виктория Сумы
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24 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур. 24 июля 2026

  • 14:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы
  • 16:00. Александрия – Нива Тернополь

14:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы

16:00. Александрия – Нива Тернополь

Турнирная таблица

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы смотреть онлайн Феникс-Мариуполь Александрия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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