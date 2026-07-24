Феникс-Мариуполь – Виктория, Александрия – Нива Т. Смотреть онлайн LIVE

24 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур. 24 июля 2026

14:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы

16:00. Александрия – Нива Тернополь

14:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы

16:00. Александрия – Нива Тернополь

Турнирная таблица