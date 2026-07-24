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Украина. Первая лига24 июля 2026, 08:57 | Обновлено 24 июля 2026, 08:59
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Феникс-Мариуполь – Виктория, Александрия – Нива Т. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Первой лиги
24 июля 2026, 08:57 | Обновлено 24 июля 2026, 08:59
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24 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 1-й тур. 24 июля 2026
- 14:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы
- 16:00. Александрия – Нива Тернополь
14:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы
16:00. Александрия – Нива Тернополь
Турнирная таблица
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