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Первая лига
Феникс-Мариуполь
24.07.2026 14:00 – FT 0 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 июля 2026, 20:11 | Обновлено 24 июля 2026, 20:47
94
0

Феникс-Мариуполь – Виктория – 0:1. Сезон стартовал. Видео гола и обзор

Состоялся первый матч нового сезона в Первой лиге

24 июля 2026, 20:11 | Обновлено 24 июля 2026, 20:47
94
0
Феникс-Мариуполь – Виктория – 0:1. Сезон стартовал. Видео гола и обзор
ФК Феникс-Мариуполь
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В пятницу, 24 июля, во Львове состоялся первый поединок сезона 2026/27 в Первой лиге. ФК «Феникс-Мариуполь» принимал сумскую «Викторию».

Начало матча осталось за «Викторией». Однако воплотить свои моменты в гол команда гостей не смогла.

Постепенно «Феникс-Мариуполь» выровнял игру и сам начал угрожать воротам «Виктории».

Судьбу матча решил один гол. После подачи со штрафного мяч отлетел к Максиму Бойко, который мощным ударом принес победу «Виктории».

Первая лига. 1-й тур. Львов, стадион СКИФ. 24 июля

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» (Сумы) – 0:1

Гол: Бойко, 82

Видео гола и обзор матча

Видео гола

Видеозапись матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Бойко (Виктория Сумы).
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видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Виктория Сумы Максим Бойко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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