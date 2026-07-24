Феникс-Мариуполь – Виктория – 0:1. Сезон стартовал. Видео гола и обзор

В пятницу, 24 июля, во Львове состоялся первый поединок сезона 2026/27 в Первой лиге. ФК «Феникс-Мариуполь» принимал сумскую «Викторию».

Начало матча осталось за «Викторией». Однако воплотить свои моменты в гол команда гостей не смогла.

Постепенно «Феникс-Мариуполь» выровнял игру и сам начал угрожать воротам «Виктории».

Судьбу матча решил один гол. После подачи со штрафного мяч отлетел к Максиму Бойко, который мощным ударом принес победу «Виктории».

Первая лига. 1-й тур. Львов, стадион СКИФ. 24 июля

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» (Сумы) – 0:1

Гол: Бойко, 82

Видео гола и обзор матча

Видео гола

Видеозапись матча