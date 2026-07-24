24.07.2026 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига24 июля 2026, 16:16 | Обновлено 24 июля 2026, 16:31
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Начался новый сезон Первой лиги. Все решил один гол
Виктория обыграла Феникс-Мариуполь
24 июля 2026, 16:16 | Обновлено 24 июля 2026, 16:31
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Феникс-Мариуполь – Виктория 0:1
24 июля начался новый сезон Первой лиги. Стартовым матчем стало противостояние Феникса-Мариуполь и Виктории, однако встреча не подарила болельщикам большого количества голов.
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Виктории благодаря голу Максима Бойко.
Позже сегодня состоится поединок Александрии и Нивы.
Первая лига. 1-й тур
Феникс-Мариуполь – Виктория 0:1
Гол: Бойко, 82
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