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Первая лига
Феникс-Мариуполь
24.07.2026 14:00 – FT 0 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 16:16 | Обновлено 24 июля 2026, 16:31
348
0

Начался новый сезон Первой лиги. Все решил один гол

Виктория обыграла Феникс-Мариуполь

24 июля 2026, 16:16 | Обновлено 24 июля 2026, 16:31
348
0
Начался новый сезон Первой лиги. Все решил один гол
ФК Феникс-Мариуполь
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24 июля начался новый сезон Первой лиги. Стартовым матчем стало противостояние Феникса-Мариуполь и Виктории, однако встреча не подарила болельщикам большого количества голов.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Виктории благодаря голу Максима Бойко.

Позже сегодня состоится поединок Александрии и Нивы.

Первая лига. 1-й тур

Феникс-Мариуполь – Виктория 0:1
Гол: Бойко, 82

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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