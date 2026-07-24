Начался новый сезон Первой лиги. Все решил один гол

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24 июля начался новый сезон Первой лиги. Стартовым матчем стало противостояние Феникса-Мариуполь и Виктории, однако встреча не подарила болельщикам большого количества голов.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Виктории благодаря голу Максима Бойко.

Позже сегодня состоится поединок Александрии и Нивы.

Первая лига. 1-й тур

Феникс-Мариуполь – Виктория 0:1

Гол: Бойко, 82