В пятницу, 24 июля, состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между Фениксом-Мариуполем и Викторией. По киевскому времени игра начнется в 14:00.



Феникс-Мариуполь



Предыдущий сезон Первой лиги для мариупольской команды прошел довольно средне, хотя во второй части сезона ее результаты значительно улучшились. За 30 туров чемпионата «Феникс» смог набрать 36 очков, благодаря которым занял 9-ю строчку турнирной таблицы. От топ-6 клуб отделял 1 зачетный пункт, а от зоны вылета – 6.



Неплохо выступил коллектив и в Кубке Украины, где обыграл «Ужгород», «Металлург» и «Агротех». Однако «Феникс» завершил свои выступления в четвертьфинале, где проиграл будущему финалисту - «Чернигову».



Виктория Сумы



После ухода главного тренера Анатолия Бессмертного в конце прошлого сезона сумчане и дальше будут пытаться держать планку крепкого середняка. В прошлом году за 30 туров Первой лиги «Виктория» набрала также 36 баллов, но заняла 10-ю строчку из-за худшей статистики дополнительных показателей. Как и в случае «Феникса», расстояние от конкурентов было небольшим.



В Кубке Украины «Виктория» смогла переиграть полтавскую «Ворсклу» и «Левый Берег», но вылетела от «Ингульца» на стадии 1/8 финала со счетом 1:0.



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Феникс-Мариуполь». Коллектив за этот отрезок завоевал 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 победы завоевала «Виктория».



Интересные факты

«Феникс-Мариуполь» не проиграл ни в одном из 7 последних матчей предыдущего сезона.

«Виктория» пропустила 38 голов в прошлом сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди команд из топ-10.

«Феникс-Мариуполь» не пропустил ни одного гола в 5 последних играх Первой лиги сезона 2025/16.

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