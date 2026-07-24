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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 11:29 | Обновлено 24 июля 2026, 11:32
113
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В Первой лиге внедряется система видеоповторов FVS для судейства

Это упрощенная альтернатива видеосистемы VAR

24 июля 2026, 11:29 | Обновлено 24 июля 2026, 11:32
113
1 Comments
В Первой лиге внедряется система видеоповторов FVS для судейства
УАФ
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В украинском футболе внедряется FVS (Football Video Support) – система видеоподдержки, разработанная FIFA. Стремясь к повышению уровня судейства, УАФ побудила Комитет арбитров к реформам и инновациям. В частности, внедрение технологий должно быть даже там, где развертывание классической системы VAR на данный момент невозможно.

FVS – это упрощенная и более доступная альтернатива VAR. Ее суть заключается в том, чтобы арбитр получал возможность просмотреть видеоповтор ключевого эпизода на мониторе возле поля и принять окончательное решение.

В отличие от VAR, система не требует отдельной бригады видеоассистентов, которая непрерывно мониторит игру, и большого количества камер. Достаточно минимального набора оборудования: нескольких камер, оператора повторов и монитора в зоне просмотра. Оператор может работать как непосредственно возле поля, так и удаленно – в таком случае материалы передаются онлайн.

Система уже была испытана FIFA на официальных международных турнирах, в частности на молодежных чемпионатах мира, и доказала свою эффективность: FVS помогает исправлять очевидные ошибки, не нарушая динамику игры.

Если в VAR просмотр рекомендуют видеоассистенты, то в FVS право подать запрос на просмотр принадлежит командам – а именно главному тренеру.

Процедура запроса выглядит так: сразу после спорного эпизода тренер показывает арбитру жест запроса – вращение указательным пальцем в воздухе – и передает четвертому арбитру специальную карточку запроса, называя категорию эпизода. Четвертый арбитр по радиосвязи немедленно сообщает главному судье, а о поданном запросе информируется и главный тренер команды-соперника. Порекомендовать тренеру подать запрос может любой игрок, в том числе и запасной, однако сама подача – исключительно право тренера.

После этого арбитр просматривает эпизод на мониторе и принимает окончательное решение. Действует принцип, знакомый по VAR: решение изменяется только тогда, когда видеоповтор четко подтверждает очевидную и явную ошибку.

Каждый тренер имеет два запроса на матч. Если после просмотра арбитр не изменил свое решение – запрос сгорает, поэтому использовать их стоит только в моментах, которые действительно влияют на результат.

Если регламентом соревнования предусмотрено дополнительное время, команда получает еще один запрос, а неиспользованные в основное время запросы переносятся на дополнительное.

Эпизоды, подлежащие просмотру. FVS применяется только в пяти категориях эпизодов, которые могут непосредственно повлиять на результат матча:

  • Гол / отсутствие гола – нарушение в атаке, приведшее к голу (офсайд, фол, игра рукой), выход мяча за пределы поля, засчитанный или незасчитанный гол, нарушение при исполнении пенальти;
  • Пенальти / отсутствие оснований для пенальти – нарушение в атаке перед эпизодом, место нарушения (в штрафной площади или за ее пределами), ошибочно назначенный или неназначенный пенальти;
  • Прямая красная карточка – лишение явной возможности забить гол, серьезное нарушение, жестокое поведение, оскорбительные жесты или действия;
  • Ошибочная идентификация – если арбитр показал желтую или красную карточку не тому игроку;
  • Ошибочно показанная вторая желтая карточка.

Просмотр возможен только после первоначального решения арбитра или в случае серьезного пропущенного инцидента – судья принимает решение так, будто системы FVS не существует, и только после этого эпизод может быть пересмотрен.

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VAR судейство Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола правила футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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це вже було на чемпіонаті світу U-20 минулого року. Нормально себе зарекомендувало.
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