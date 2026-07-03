Первая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27

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3 июля 2026 года в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Первой лиги 2026/27.

В этом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.

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Соревнования пройдут в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.

Базовая дата первого тура – 25 июля 2026, базовая дата второго тура – 1 августа 2026.

Первая лига 2026/27 (16 команд)

1-й тур, базовая дата – 25 июля 2026

🔹 Агробизнес Волочиск – Полтава

🔹 Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы

🔹 Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск

🔹 Локомотив Киев – Чернигов

🔹 Куликов-Белка – Металлист Харьков

🔹 Пробой Городенка – Ингулец Петрово

🔹 Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка

🔹 Александрия – Нива Тернополь

2-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

🔹 Агробизнес Волочиск – Феникс-Мариуполь

🔹 Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка

🔹 Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев

🔹 Чернигов – Куликов-Белка

🔹 Металлист Харьков – Пробой Городенка

🔹 Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир

🔹 ЮКСА Тарасовка – Александрия

🔹 Полтава – Нива Тернополь

Видео жеребьевки

Порядковые номера команд

1-й тур, базовая дата – 25 июля 2026

2-й тур, базовая дата – 1 августа 2026