Первая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
В Первой лиге сыграют 16 команд, базовая дата первого тура – 25 июля
3 июля 2026 года в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Первой лиги 2026/27.
В этом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.
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Соревнования пройдут в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.
Базовая дата первого тура – 25 июля 2026, базовая дата второго тура – 1 августа 2026.
Первая лига 2026/27 (16 команд)
1-й тур, базовая дата – 25 июля 2026
- 🔹 Агробизнес Волочиск – Полтава
- 🔹 Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы
- 🔹 Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 🔹 Локомотив Киев – Чернигов
- 🔹 Куликов-Белка – Металлист Харьков
- 🔹 Пробой Городенка – Ингулец Петрово
- 🔹 Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка
- 🔹 Александрия – Нива Тернополь
2-й тур, базовая дата – 1 августа 2026
- 🔹 Агробизнес Волочиск – Феникс-Мариуполь
- 🔹 Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка
- 🔹 Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев
- 🔹 Чернигов – Куликов-Белка
- 🔹 Металлист Харьков – Пробой Городенка
- 🔹 Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир
- 🔹 ЮКСА Тарасовка – Александрия
- 🔹 Полтава – Нива Тернополь
Видео жеребьевки
Порядковые номера команд
1-й тур, базовая дата – 25 июля 2026
2-й тур, базовая дата – 1 августа 2026
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