Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
Украина. Первая лига
03 июля 2026, 13:23 | Обновлено 03 июля 2026, 13:46
510
0

Первая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27

В Первой лиге сыграют 16 команд, базовая дата первого тура – 25 июля

03 июля 2026, 13:23 | Обновлено 03 июля 2026, 13:46
510
0
Первая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
ПФЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

3 июля 2026 года в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Первой лиги 2026/27.

В этом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования пройдут в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.

Базовая дата первого тура – 25 июля 2026, базовая дата второго тура – 1 августа 2026.

Первая лига 2026/27 (16 команд)

1-й тур, базовая дата – 25 июля 2026

  • 🔹 Агробизнес Волочиск – Полтава
  • 🔹 Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы
  • 🔹 Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 🔹 Локомотив Киев – Чернигов
  • 🔹 Куликов-Белка – Металлист Харьков
  • 🔹 Пробой Городенка – Ингулец Петрово
  • 🔹 Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка
  • 🔹 Александрия – Нива Тернополь

2-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

  • 🔹 Агробизнес Волочиск – Феникс-Мариуполь
  • 🔹 Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка
  • 🔹 Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев
  • 🔹 Чернигов – Куликов-Белка
  • 🔹 Металлист Харьков – Пробой Городенка
  • 🔹 Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир
  • 🔹 ЮКСА Тарасовка – Александрия
  • 🔹 Полтава – Нива Тернополь

Видео жеребьевки

Порядковые номера команд

1-й тур, базовая дата – 25 июля 2026

2-й тур, базовая дата – 1 августа 2026

По теме:
Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»
Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру
Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
Полтава жеребьевка Чернигов календарь Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины жеребьевка чемпионата Украины расписание Виктория Сумы Металлист Харьков даты и время матчей Александрия Прикарпатье Ивано-Франковск ПФЛ Украины Ингулец Агробизнес Локомотив Киев ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка Полесье-2 Житомир Колос-2 Ковалевка Куликов-Белка Феникс-Мариуполь выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03 июля 2026, 08:21 3
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

«Ливерпуль» может усилить состав украинцем

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 08:02 0
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»
Футбол | 03.07.2026, 12:43
Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»
Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 03.07.2026, 08:56
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Футбол | 03.07.2026, 06:32
Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 17
Бокс
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем