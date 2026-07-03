Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
Украина. Первая лига
03 июля 2026, 13:00 | Обновлено 03 июля 2026, 13:28
298
0

Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE

3 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка

03 июля 2026, 13:00 | Обновлено 03 июля 2026, 13:28
298
0
Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

3 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Первой лиги 2026/27.

В этом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Они проведут соревнования в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.

В Первой лиге 2026/27 базовая дата первого тура – 25 июля, базовая дата второго тура – 1 августа.

Первая лига (16 команд)

  • 🔹 Александрия, Полтава, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово
  • 🔹 Прикарпатье И.-Франковск, Металлист Харьков, Пробой Городенка, Феникс-Мариуполь
  • 🔹 Виктория Сумы, ЮКСА Тарасовка, Нива Тернополь, Чернигов
  • 🔹 Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир

Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»
Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру
Первая лига. Состоялась жеребьевка календаря на сезон 2026/27
жеребьевка Чернигов календарь Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины жеребьевка чемпионата Украины расписание Виктория Сумы Металлист Харьков даты и время матчей Прикарпатье Ивано-Франковск ПФЛ Украины Ингулец Агробизнес смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка Феникс-Мариуполь Локомотив Киев Куликов-Белка Александрия Полтава Колос-2 Ковалевка Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Футбол | 03 июля 2026, 08:22 27
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»

Именитый швед разгневан после матча Португалии и Хорватии на чемпионате мира

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 08:02 0
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Футбол | 03.07.2026, 12:51
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03.07.2026, 08:21
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Футбол | 03.07.2026, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 24
Бокс
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
02.07.2026, 08:20 6
Бокс
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 19
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 17
Бокс
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
02.07.2026, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем