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3 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Первой лиги 2026/27.

В этом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.

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Они проведут соревнования в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.

В Первой лиге 2026/27 базовая дата первого тура – 25 июля, базовая дата второго тура – 1 августа.

Первая лига (16 команд)

🔹 Александрия, Полтава, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово

Александрия, Полтава, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово 🔹 Прикарпатье И.-Франковск, Металлист Харьков, Пробой Городенка, Феникс-Мариуполь

Прикарпатье И.-Франковск, Металлист Харьков, Пробой Городенка, Феникс-Мариуполь 🔹 Виктория Сумы, ЮКСА Тарасовка, Нива Тернополь, Чернигов

Виктория Сумы, ЮКСА Тарасовка, Нива Тернополь, Чернигов 🔹 Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир

Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE