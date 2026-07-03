Украина. Первая лига03 июля 2026, 13:00 | Обновлено 03 июля 2026, 13:28
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Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
3 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка
03 июля 2026, 13:00 | Обновлено 03 июля 2026, 13:28
298
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3 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Первой лиги 2026/27.
В этом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Они проведут соревнования в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.
В Первой лиге 2026/27 базовая дата первого тура – 25 июля, базовая дата второго тура – 1 августа.
Первая лига (16 команд)
- 🔹 Александрия, Полтава, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово
- 🔹 Прикарпатье И.-Франковск, Металлист Харьков, Пробой Городенка, Феникс-Мариуполь
- 🔹 Виктория Сумы, ЮКСА Тарасовка, Нива Тернополь, Чернигов
- 🔹 Куликов-Белка, Локомотив Киев, Колос-2 Ковалевка, Полесье-2 Житомир
Первая лига 2026/27. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
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