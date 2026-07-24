Александрия – Нива Тернополь – 1:1. Ничейный старт. Видео голов и обзор

В пятницу, 24 июля, в Александрии прошел матч 1-го тура Первой лиги. «Александрия» и тернопольская «Нива» сыграли вничью 1:1.

Поединок начался с опозданием, и его пришлось прервать на 24-й минуте. Причиной послужила воздушная тревога.

После возобновления матча хороший шанс открыть счет упустила «Александрия». После подачи углового и мощного удара мяч приняла на себя перекладина. Через несколько минут «Ниву» от гола спас уже голкипер.

И все же хозяева поля добились своего. После подачи со штрафного в компенсированное к первому тайму время время игрок «Нивы» Василий Буртник отправил мяч в свои ворота.

На 56-й минуте снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Команды и болельщики были вынуждены пройти в укрытие.

После очередного возобновления матча инициативой завладели игроки тернопольского клуба. И на 77-й минуте Андрей Борячук сравнял счет.

Первая лига. 1-й тур. Александрия, Стадион «Ника». 24 июля

«Александрия» – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Голы: Буртник, 45 +1 (автогол) – Борячук, 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча