Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур в Праге вышла во второй полуфинал в карьере на уровне Тура
WTA
24 июля 2026, 13:36 | Обновлено 24 июля 2026, 13:51
1096
5

Снигур в Праге вышла во второй полуфинал в карьере на уровне Тура

Дарья обыграла Ланлану Тараруди в двух сетах, повесив баранку в первой партии

24 июля 2026, 13:36 | Обновлено 24 июля 2026, 13:51
1096
5 Comments
Снигур в Праге вышла во второй полуфинал в карьере на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) уверенно вышла в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.

В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Таиланда Ланлану Тараруди (WTA 82) за 1 час и 11 минут, повесив баранку в первой партии – 6:0, 6:3.

Это было первое очное противостояние соперниц.

На пути к полуфиналу, помимо Тараруди, Снигур также одолела Эллу Зайдель и Айлу Аксу.

Снигур во второй раз в сезоне и в карьере сыграет на стадии 1/2 финала на уровне Тура. В этом сезоне Дарья дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В 1/2 финала Дарья сыграет либо с Марией Боузковой, либо с Терезой Валентовой.

WTA 250 Прага. Хард, 1/4 финала

Ланлана Тараруди – Дарья Снигур [8] – 0:6, 3:6

По теме:
Семь украинок попали в заявочный список основной сетки US Open 2026
Снигур в Праге пробилась в третий четвертьфинал сезона на уровне Тура
Дарья Снигур – Айла Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур WTA Прага
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24 июля 2026, 06:58 2
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Футболист стремится к переходу в «Реал»

О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Футбол | 24 июля 2026, 12:07 25
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо

Надежда потеряна?

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 24.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 20-26.07
Теннис | 23.07.2026, 17:07
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 20-26.07
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 20-26.07
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24.07.2026, 08:41
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Молодець! Вітаємо!
Швиденько впоралась), щоб так і надалі!
Успіхів!
Ответить
+5
Молодець!Даєш фінал!
Ответить
+5
Сподобалася взагалі гра , а особливо при рахунку 3- 3 в другому сеті. Чітко і акцентовано , без шансів для суперниці ,а вона ж з першої сотні. Удачі в півфіналі! Пора перемагати .
Ответить
+3
Красива гра від Даші, браво!
Ответить
+2
!!!
Ответить
+1
Популярные новости
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 3
Бокс
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 14
Футбол
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
23.07.2026, 23:31 13
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем