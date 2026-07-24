Снигур в Праге вышла во второй полуфинал в карьере на уровне Тура
Дарья обыграла Ланлану Тараруди в двух сетах, повесив баранку в первой партии
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) уверенно вышла в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.
В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Таиланда Ланлану Тараруди (WTA 82) за 1 час и 11 минут, повесив баранку в первой партии – 6:0, 6:3.
Это было первое очное противостояние соперниц.
На пути к полуфиналу, помимо Тараруди, Снигур также одолела Эллу Зайдель и Айлу Аксу.
Снигур во второй раз в сезоне и в карьере сыграет на стадии 1/2 финала на уровне Тура. В этом сезоне Дарья дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В 1/2 финала Дарья сыграет либо с Марией Боузковой, либо с Терезой Валентовой.
WTA 250 Прага. Хард, 1/4 финала
Ланлана Тараруди – Дарья Снигур [8] – 0:6, 3:6
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