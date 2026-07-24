Гол с пенальти. Кудровка в спарринге обыграла Оболонь

Клубы УПЛ продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 24 июля, «Оболонь» на своей базе в контрольном матче сыграла с «Кудровкой».

Команды активно начали поединок и на первых минутах обменялись опасными ударами. Однако открыть счет до перерыва соперникам не удалось.

Единственный гол в матче «Кудровка» забила на 82-й минуте. Раймонд Овусу реализовал пенальти, пробив в левый верхний угол.

«Оболонь» старалась спастись от поражения, но успеха так и не достигла.

Товарищеский матч. Буча. 24 июля

«Оболонь» (Киев) – ФК «Кудровка» – 0:1

Гол: Овусу, 82 (пенальти)