Гол с пенальти. Кудровка в спарринге обыграла Оболонь
Поединок «Оболонь» – «Кудровка» завершился со счетом 0:1
Клубы УПЛ продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 24 июля, «Оболонь» на своей базе в контрольном матче сыграла с «Кудровкой».
Команды активно начали поединок и на первых минутах обменялись опасными ударами. Однако открыть счет до перерыва соперникам не удалось.
Единственный гол в матче «Кудровка» забила на 82-й минуте. Раймонд Овусу реализовал пенальти, пробив в левый верхний угол.
«Оболонь» старалась спастись от поражения, но успеха так и не достигла.
Товарищеский матч. Буча. 24 июля
«Оболонь» (Киев) – ФК «Кудровка» – 0:1
Гол: Овусу, 82 (пенальти)
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