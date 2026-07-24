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Товарищеские матчи
Оболонь
24.07.2026 10:30 – FT 0 : 1
Кудровка
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Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 12:56 | Обновлено 24 июля 2026, 13:30
77
0

Гол с пенальти. Кудровка в спарринге обыграла Оболонь

Поединок «Оболонь» – «Кудровка» завершился со счетом 0:1

24 июля 2026, 12:56 | Обновлено 24 июля 2026, 13:30
77
0
Гол с пенальти. Кудровка в спарринге обыграла Оболонь
ФК Кудровка
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 24 июля, «Оболонь» на своей базе в контрольном матче сыграла с «Кудровкой».

Команды активно начали поединок и на первых минутах обменялись опасными ударами. Однако открыть счет до перерыва соперникам не удалось.

Единственный гол в матче «Кудровка» забила на 82-й минуте. Раймонд Овусу реализовал пенальти, пробив в левый верхний угол.

«Оболонь» старалась спастись от поражения, но успеха так и не достигла.

Товарищеский матч. Буча. 24 июля

«Оболонь» (Киев) – ФК «Кудровка» – 0:1

Гол: Овусу, 82 (пенальти)

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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