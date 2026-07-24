Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Игра оказалась очень боевой»

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоровский прокомментировал поражение от «Кудровки» (0:1) в товарищеском матче.

— Назарий, сегодня состоялся последний контрольный матч на сборах против «Кудровки». Какие эмоции после матча?

— Игра оказалась очень напряженной, но мы этого и ожидали. «Кудровка» — очень неудобный для нас соперник. В прошлом чемпионате мы с ними сыграли вничью и проиграли. Сегодня также имели достаточно хороших моментов, но не смогли их реализовать. В конце допустили ошибку, заработали пенальти в свои ворота и, к сожалению, пропустили.

— Ты был рядом с моментом назначения пенальти. Что там произошло?

— Честно говоря, не могу это прокомментировать, потому что мне закрыли обзор. Ребята говорят, что рука была на земле, так что, возможно, арбитр мог и не назначать пенальти. Но это уже решение судьи.

— «Кудривка» сегодня очень активно действовала в атаке, а тебе пришлось не раз выручать команду. Ожидал такой агрессивной игры от соперника?

— Да, ожидал. Команда довольно серьезно усилилась, у них есть хорошие атакующие футболисты. Они играют очень вертикально и агрессивно, поэтому было понятно, что моментов у наших ворот будет достаточно. Правда, рассчитывал, что и мы создадим чуть больше моментов впереди.

— Команда провела уже семь контрольных матчей. Как оценишь свою готовность и готовность «Оболони» к началу сезона?

— Считаю, что мы очень хорошо подготовились. Провели много непростых тренировок, серьезно поработали как на поле, так и во время теоретических занятий. Надеюсь, что к первому туру мы подойдем в идеальной форме.

— Может ли это поражение как-то повлиять на психологическое состояние команды перед стартом чемпионата?

— Думаю, что нет. Мы все понимаем, что это товарищеские матчи. Здесь можно экспериментировать, отрабатывать различные варианты, пробовать новые решения. Поэтому результат не окажет никакого влияния. Недаром же говорят: чемпионы сборов потом нередко проигрывают в чемпионате.

— Что сказал тренер в раздевалке после финального свистка?

— На самом деле он просто поблагодарил команду за проведенные сборы. Они были очень интенсивными, мы провели много непростых матчей. Не сказал бы, что тренер был расстроен. Разве что результат немного разочаровал. Но самое главное — мы прошли этот этап без серьезных травм. Некоторые ребята, в частности Максим Чех, уже возвращаются к работе и будут готовы к старту чемпионата. Считаю, именно это сейчас самое важное.