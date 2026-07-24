Киевская Оболонь в товарищеском матче принимает Кудровку. Стартовые составы
24 июля в 10:30 на базе в Буче пройдет контрольный поединок
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.
24 июля в 10:30 встречаются Оболонь Киев и Кудровка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на базе Оболони в Буче. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.
Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.
Киевская Оболонь в товарищеском матче принимает Кудровку. Стартовые составы
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