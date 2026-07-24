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Оболонь
24.07.2026 10:30 - : -
Кудровка
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Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 10:25 | Обновлено 24 июля 2026, 10:38
137
0

Киевская Оболонь в товарищеском матче принимает Кудровку. Стартовые составы

24 июля в 10:30 на базе в Буче пройдет контрольный поединок

24 июля 2026, 10:25 | Обновлено 24 июля 2026, 10:38
137
0
Киевская Оболонь в товарищеском матче принимает Кудровку. Стартовые составы
ФК Кудровка
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​​Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июля в 10:30 встречаются Оболонь Киев и Кудровка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на базе Оболони в Буче. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Киевская Оболонь в товарищеском матче принимает Кудровку. Стартовые составы

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Оболонь - Кудровка Кудровка стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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