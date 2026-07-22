Левый Берег – Оболонь – 2:2. Результативный спарринг. Видео голов и обзор

Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 16:00 встречались Левый Берег и Оболонь Киев (2:2).

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Товарищеский поединок прошел на стадионе УТК Левый Берег.

Голы забили: Диего Андрадина, 63, Роман Гереш, 90 – Виталий Ермаков, 8, Андрей Ломницкий, 52.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.

Товарищеский матч. 21 июля 2026. УТК Левый Берег.

16:00. Левый Берег – Оболонь Киев – 2:2 (0:1)

Голы: Диего Андрадина, 63, Роман Гереш, 90 – Виталий Ермаков, 8, Андрей Ломницкий, 52

Левый Берег (1-й тайм): Жмурко – Коваленко, Бондаренко, Самар, Сидней – Косовский, игрок на просмотре, В. Волошин, Шастал, Воробчак – Н. Волошин.

Левый Берег (2-й тайм): Игнатенко – Коваленко (Котуха, 65), Самар (Банада, 65), Бондаренко (Мариновский, 82), Бонсу – Косовский (Тищенко, 65), игрок на просмотре, В. Волошин (Гереш, 65), Диего Андрадина, Шастал (игрок на просмотре, 65) – Венделл.

Главный тренер: Александр Рябоконь.

Видео голов и обзор матча