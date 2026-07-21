21.07.2026 16:00 – 45’+ 0 : 1
Украина. Премьер лига21 июля 2026, 16:00 | Обновлено 21 июля 2026, 16:04
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Левый Берег в спарринге принимает Оболонь. Стартовые составы
21 июля в 16:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ
21 июля 2026, 16:00 | Обновлено 21 июля 2026, 16:04
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 16:00 встречаются Левый Берег и Оболонь Киев.
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Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.
Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.
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