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Товарищеские матчи
Левый Берег
21.07.2026 16:00 – 45+ 0 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 16:00 | Обновлено 21 июля 2026, 16:04
242
0

Левый Берег в спарринге принимает Оболонь. Стартовые составы

21 июля в 16:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ

21 июля 2026, 16:00 | Обновлено 21 июля 2026, 16:04
242
0
Левый Берег в спарринге принимает Оболонь. Стартовые составы
ФК Левый Берег
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​​Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 16:00 встречаются Левый Берег и Оболонь Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Оболонь Киев стартовые составы Левый Берег - Оболонь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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