Левый Берег в спарринге принимает Оболонь. Стартовые составы

​​Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 16:00 встречаются Левый Берег и Оболонь Киев.

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Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.

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