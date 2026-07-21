Товарищеские матчи, 20 июля. Эпицентр разошелся миром с саудовским клубом

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Вничью сыграли Эпицентр Каменец-Подольский и Аль-Ула из Саудовской Аравии (0:0). Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона. Спарринг прошел в словенском городе Гросупле на стадионе Бринье.

Товарищеские матчи. 20 июля 2026 года

20.07. 10:00. Саган Тосу (Япония) – Верспа Ойта (Япония) – 7:1

20.07. 10:00. Хапоэль Петах-Тиква (Израиль) – Бней-Иегуда (Израиль) – 1:1

20.07. 12:00. Плейфорд Пэтриотс (Австралия) – Аделаида Юнайтед (Австралия) – 0:2

20.07. 16:30. Спаэри (Грузия) – Самгурали (Грузия) – 0:1

20.07. 17:30. Эюпспор (Турция) – Мардин 1969 (Турция) – 1:0

20.07. 18:00. Духок (Ирак) – Тиквеш (Северная Македония) – 2:0

20.07. 18:30. Аль-Сайлия (Катар) – Аль-Наср (ОАЭ) – 0:4

20.07. 18:30. Металул Бузэу (Румыния) – Гилані (Косово) – 1:0

20.07. 19:00. Атус Фельден (Австрия) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:4

20.07. 19:00. Эпицентр (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0

20.07. 19:30. Биль (Швейцария) – Брайтенрайн (Швейцария) – 2:2

20.07. 20:30. КД Контестано (Испания) – Джохор ДТ (Малайзия) – 0:8

20.07. 21:30. Инверури Локо Уоркс (Шотландия) – Холл Рассел (Англия) – 3:0

20.07. 21:30. Янг Бойз II (Швейцария) – Золотурн (Швейцария) – 2:2

20.07. 21:45. Редбридж (Англия) – Велвин Гарден (Англия) – 0:1

20.07. 21:45. Траффорд (Англия) – Юнайтед (Англия) – 0:3

20.07. 22:15. Спортинг (Португалия) – Страсбург (Франция) – 7:0

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Видео матча