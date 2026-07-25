Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Кудровка – 0:1. Как забил Овусу. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Оболонь
24.07.2026 10:30 – FT 0 : 1
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 14:07 | Обновлено 25 июля 2026, 14:11
21
0

Оболонь – Кудровка – 0:1. Как забил Овусу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Буче

25 июля 2026, 14:07 | Обновлено 25 июля 2026, 14:11
21
0
Оболонь – Кудровка – 0:1. Как забил Овусу. Видео гола и обзор матча
ФК Оболонь
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

24 июля киевская Оболонь провела очередной контрольный матч, готовясь к новому сезону УПЛ.

На учебно-тренировочной базе клуба в Буче хозяева уступили Кудровке со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды создали несколько опасных моментов, однако надежно действовали вратари. После перерыва гости стали активнее играть в атаке и создали несколько хороших возможностей для взятия ворот.

Судьбу поединка решил эпизод в концовке встречи. На 82-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной площади хозяев, и Раймонд Овусу реализовал одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал единственным в матче (1:0).

Для команд этот спарринг стал очередной проверкой перед стартом нового сезона УПЛ, этап летней подготовки завершен.

Товарищеский матч. 24 июля 2026. Буча

Оболонь Киев – Кудровка – 0:1

Гол: Раймонд Овусу, 82 (пен)

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Алексей ГОРОДОВ: «Оболонь – это настоящий бренд украинского футбола»
Колос и Черноморец проведут два товарищеских матча за один день
Жирона с тремя украинцами потерпела поражение, пропустив на 89-й минуте
товарищеские матчи пенальти учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Раймонд Фримпонг Овусу Кудровка Оболонь - Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 25 июля 2026, 07:15 2
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга

Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии

Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Футбол | 25 июля 2026, 07:59 10
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»

Известный тренер – об Андрее Ярмоленко

МОК отказался рассматривать жалобу в отношении Инфантино
Футбол | 25.07.2026, 11:57
МОК отказался рассматривать жалобу в отношении Инфантино
МОК отказался рассматривать жалобу в отношении Инфантино
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Бокс | 24.07.2026, 19:39
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Футбол | 25.07.2026, 04:55
Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 41
Футбол
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 12
Футбол
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 6
Другие виды
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем