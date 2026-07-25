Оболонь – Кудровка – 0:1. Как забил Овусу. Видео гола и обзор матча

24 июля киевская Оболонь провела очередной контрольный матч, готовясь к новому сезону УПЛ.

На учебно-тренировочной базе клуба в Буче хозяева уступили Кудровке со счетом 0:1.

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Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды создали несколько опасных моментов, однако надежно действовали вратари. После перерыва гости стали активнее играть в атаке и создали несколько хороших возможностей для взятия ворот.

Судьбу поединка решил эпизод в концовке встречи. На 82-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной площади хозяев, и Раймонд Овусу реализовал одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал единственным в матче (1:0).

Для команд этот спарринг стал очередной проверкой перед стартом нового сезона УПЛ, этап летней подготовки завершен.

Товарищеский матч. 24 июля 2026. Буча

Оболонь Киев – Кудровка – 0:1

Гол: Раймонд Овусу, 82 (пен)

Видео гола и обзор матча

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